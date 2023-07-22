كريستيانو رونالدو يتسبب في نقل مباراة بكأس خادم الحرمين الشريفين

قبل بداية الموسم الجديد، رونالدو يتسبب في نقل إحدى مبارياته!

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، في نقل إحدى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن هناك تحركات من وزارة الرياضة واتحاد الكرة السعودي، لنقل مواجهة أحد والنصر، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس الملك، إلى ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز، بدلًا من ملعب نادي أحد.

ويتسع ملعب نادي أحد إلى 5 ألاف مشجع، ومن المتوقع أن يحضر المباراة عدد كبير من الجماهير، من أجل متابعة نجوم النصر وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

ووجهت وزارة الرياضة الجهة المسؤولة عن صيانة الملاعب، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في مدرجات المدينة الرياضية، وتركيب المقاعد الجديدة قبل 24 ديسمبر موعد مباراة النصر وأحد.

ويتسع ملعب محمد بن عبد العزيز لاستقبال 18 ألف مشجعًا، ويخضع حاليًا للتجديد من جانب إحدى الجهات المسؤولة.