كريستيانو رونالدو يتسبب في نقل مباراة بكأس خادم الحرمين الشريفين

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، في نقل إحدى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023.
حمل تطبيق شاهد عبر آبل ستور وجوجل بلاي
وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن هناك تحركات من وزارة الرياضة واتحاد الكرة السعودي، لنقل مواجهة أحد والنصر، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس الملك، إلى ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز، بدلًا من ملعب نادي أحد.
ويتسع ملعب نادي أحد إلى 5 ألاف مشجع، ومن المتوقع أن يحضر المباراة عدد كبير من الجماهير، من أجل متابعة نجوم النصر وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.
ووجهت وزارة الرياضة الجهة المسؤولة عن صيانة الملاعب، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في مدرجات المدينة الرياضية، وتركيب المقاعد الجديدة قبل 24 ديسمبر موعد مباراة النصر وأحد.
سجل في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي الآن
ويتسع ملعب محمد بن عبد العزيز لاستقبال 18 ألف مشجعًا، ويخضع حاليًا للتجديد من جانب إحدى الجهات المسؤولة.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
شكرًا للتصويت.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
اختيارات المحررين
- أنف أبو الهول وفتيات المكسيك وواقعة تحرش .. عندما يتخطى نجوم الكرة حدود اللعبة!
- اتهامات غامضة ومطالب بالإصلاح .. لماذا تغيب نجمات منتخب إسبانيا عن كأس العالم للسيدات 2023؟
- البوصلة تتجه شمالاً .. نيوكاسل ورحلة الألف ميل نحو الثلاثية
- 50 لاعبة تستحق المتابعة في كأس العالم للسيدات 2023
- جميع صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2023