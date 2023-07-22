كريستيانو رونالدو يتسبب في نقل مباراة بكأس خادم الحرمين الشريفين

أحمد رفعت
Cristiano RonaldoGetty
كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعوديكأس خادم الحرمين الشريفين

قبل بداية الموسم الجديد، رونالدو يتسبب في نقل إحدى مبارياته!

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، في نقل إحدى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023.

حمل تطبيق شاهد عبر آبل ستور وجوجل بلاي

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن هناك تحركات من وزارة الرياضة واتحاد الكرة السعودي، لنقل مواجهة أحد والنصر، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس الملك، إلى ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز، بدلًا من ملعب نادي أحد.

ويتسع ملعب نادي أحد إلى 5 ألاف مشجع، ومن المتوقع أن يحضر المباراة عدد كبير من الجماهير، من أجل متابعة نجوم النصر وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

ووجهت وزارة الرياضة الجهة المسؤولة عن صيانة الملاعب، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في مدرجات المدينة الرياضية، وتركيب المقاعد الجديدة قبل 24 ديسمبر موعد مباراة النصر وأحد.

سجل في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي الآن

ويتسع ملعب محمد بن عبد العزيز لاستقبال 18 ألف مشجعًا، ويخضع حاليًا للتجديد من جانب إحدى الجهات المسؤولة.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

37045 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 20100كريم بنزيما
  • 2401خاليدو كوليبالي
  • 3440روبرتو فيرمينو
  • 2015نجولو كانتي
  • 4100مارسيلو بروزوفيتش
  • 4989صفقة أخرى
37045 الأصوات

اختيارات المحررين