كريستيانو رونالدو ولويس كاسترو يتدخلان إداريًا .. النصر يُضيف برتغاليًا جديدًا!

إضافة إدارية جديدة للنصر بتوصية رونالدو وكاسترو

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تحاول إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، أن يكون دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه لويس كاسترو، ليس مقتصرًا داخل الملعب فقط، بل أيضًا خارجه، بتدخلهم في الأمور الإدارية!

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن نادي النصر اتفق مع مدير رياضي برتغالي، من أجل تولي منصب في النادي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة على أن اختيار البرتغالي جاء بدعم من مواطنيه لويس كاسترو وكريستيانو رونالدو قائد الفريق، بعد أن تمت المفاضلة بين المدير البرتغالي وآخر إيطالي، قبل أن يتم الاتفاق مع مواطن الدون.

وأضافت الصحيفة أن إعلان النصر الرسمي عن التعاقد مع المدير البرتغالي خلال الساعات القادمة، حيث سيحصل على جميع صلاحيات التعاقد واختيار اللاعبين خلال الصيف القادم، بالتشاور مع لويس كاسترو في وقتها.

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جاء ذلك بعدما أعلن نادي النصر التعاقد مع الإيطالي جويدو فينجا كرئيس تنفيذي للنادي، حيث نجح في تجديد عقود لاعبا الفريق "أيمن يحيى، علي الحسن"، والاتفاق مع سامي النجعي على تجديد عقده، بالإضافة إلى التعاقد مع الأسترالي عزيز بيهيتش.

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