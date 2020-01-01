هل يملك البرتغالي كريستيانو رونالدو أي وشم على جسده؟

يملك رونالدو قدم قوية للغاية نادرًا ما تخطئ في إصابة الشباك وجسد مميز يستعرض به عضلاته احتفالًا بأي هدف، ولكن يملك البرتغالي أي وشوم على قدمه أو جسده؟

اشتهر الرقم 7 في مانشستر يونايتد في السنوات القليلة الأخيرة بامتلاك هذا اللاعب الذي يمثل الشياطين الحُمر بامتلاك موهبة كبيرة للغاية لأن هذا الرقم بدا وكأنه مخصص للأساطير فقط، ولكن يبدو أنها ليست الميزة الوحيدة المشتركة لأن أغلب من ارتدى هذا القميص تحديدًا كان مهووسًا برسم مختلف الوشوم على جسده، ولكن هل رونالدو منهم"

يعتبر الإنجليزي ديفيد بيكهام هو الأشهر خاصًة وأنه كان يعتبر الدليل الأبرز لكل محبيه لما وصلت إليه أحدث صيحات الموضة والتي كان من بينها تقليد رسم الوشوم في أماكن متفرقة من جسمه، ولا يمكن إغفال الهولندي ممفيس ديباي الذي بدا وكأن جسده هو مادة للوحات الفنية قبل رحيله لليون.

يمتلك رونالدو نفس القيمة التجارية الكبيرة التي تضاهي فترة بيكهام الذي ارتدى رقم 7 في مانشستر يونايتد، ولكن هل كان الدون مغرمًا برسم الوشوم مثله؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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هل يملك كريستيانو رونالدو أي وشم على جسده؟

لا يملك البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس حاليًا وريال مدريد سابقًا أي وشم على جسده، ولا يبدو مهتمًا للحصول عليه أبدًا وذلك بعكس بعض النجوم المنافسين وأبرزهم لاعب باريس سان جيرمان حاليًا وهو البرازيلي نيمار، بالإضافة إلى ثنائي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان.

لماذا لا يملك كريستيانو رونالدو أي وشم على جسده؟

لا يهتم كريستيانو رونالدو برسم الوشم على جسده لأنه يتبرع بالدم والنخاع العظمي بصفة مستمرة، ولا يمكن لأي شخص يرسم أي وشم على جسده أن يتبرع بالدم أو نخاع العظم وهي قيود تم فرضها من قبل المسيرين للتطوع بالدم.

Are you donating blood and plasma regularly? Guess who could be next to you next time you donate!☝🏼☝🏼 BE THE 1.

Save a life! Sign up to donate now at https://t.co/l70xoGKjO3 pic.twitter.com/COLcWn7JDN — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 31, 2018

على سبيل المثال، ينصح الصليب الأحمر كل من يرغب بالتبرع بالدم بانتظار عام كامل إذا كان يملك أي وشوم على جسده لم يتم رسمها في أي مكان مؤهل ومُعترف به، كما تنصح منظمات التبرع بالدم في المملكة المتحدة بانتظار 4 شهور بعد الحصول على

أي وشم وذلك قبل التبرع بالدم.

اعتاد النجم البرتغالي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة سواء فيسبوك، تويتر أو إنستغرام من أجل الترويج لقضية التبرع بالدم، وعلى وجه الخصوص لطالما دافع رونالدو عن منظمة "كن الأول" التي تشجع الناس على التبرع بالدم والبلازما.

Celebration time…Join me and give a gift for life! Sign up to donate blood and plasma at https://t.co/4kjqXfhE25 pic.twitter.com/yIWgzp5PZG — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 30, 2017

لاعبين آخرين يمتلئ جسدهم بمختلف الوشوم

يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو مثل أعلى لكثير من الجمهور واللاعبين ولكن في أي شئ عدا الوشوم، لأنه لازال يعتبر أداة لتعبير الكثير منهم عن بعض هواياتهم أو أسرار حياتهم الشخصية، مثل ميسي الذي رسم على جسده وشوم كروية، عائلية وكذلك دينية أيضًا وكأن جسمه تحول إلى متحف شخصي للنجم الأرجنتيني.

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كان النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد رواد الوشم في كرة القدم الإنجليزية في التسعينات وألهم العديد من اللاعبين لإتباعه وذلك منذ أن قام برسم وشم ملاك ضخم على ظهره وكان قد غطى جسده بالحبر، بالإضافة إلى رسومات أخرى على ذراعيه، يديه، رقبته وساقيه.

يعتبر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أيضًا من المحبين للوشم، وكان قد استخدمه في كتابه الأشخاص المهمين بالنسبة له في حياته بالإضافة إلى رسم أسد كبير على ظهره يبدو وكأنه يعبر عن شخصية نجم ميلان، وفي خلال فترة لعبه لباريس سان جيرمان، كشف السلطان عن وشم قابل للإزالة يتكون من 50 اسمًا لزيادة الوعي بالجوع المنتشر في أماكن فقيرة كثيرة حول هذا العالم.

كان مدافع ليفربول السابق وهو الدانماركي دانيل آحير معجبًا للغاية بالوشوم لدرجة أنه لم يكتفِ برسمها على جسده فحسب ولكنه قرر احتراف هذه المهنة عقب اعتزال كرة القدم، وافتتح ستوديو خاص به من أجل أن يقوم برسم الوشوم وهناك أمثلة أخرى لعدد من اللاعبين المهتمين برسم الوشوم مثل ناينجولان، سيرجيو راموس قائد ريال مدريد والبرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.