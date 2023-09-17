كريستيانو رونالدو هز شباك برشلونة .. صورة مثيرة للجدل عبر حساب البلوجرانا الرسمي!

حساب برشلونة الرسمي على منصة "X" تسبب في حالة أثارت الكثير من الجدل.

تسبب نادي برشلونة في حالة من الارتباك لجماهيره بعد الفوز العريض على ريال بيتيس بخماسية نظيفة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024، بعد إدراج اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي ضمن مسجلي أهداف اللقاء.

فريق مواقع التواصل الاجتماعي في برشلونة تسبب في ارتباك كبير بعد المباراة عندما نشر صورة من اللقاء مع النتيجة النهائية.

الصورة التي تم تحميلها على منصة "X" للتواصل الاجتماعي كانت صحيحة فيما يخص هدافي برشلونة في المباراة، لكن ولسبب غريب تم إدراج اسم كريستيانو رونالدو إلى جانب أنسو فاتي لاعب "البلوجرانا" المعار إلى برايتون الإنجليزي كمسجلين للأهداف لصالح ريال بيتيس، على الرغم من أنهما لم يلعبا أبدًا من قبل مع الفريق الأندلسي.

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كان ذلك بالطبع خطأً من مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي في برشلونة، وتمت إزالة المنشور بعد ذلك من الحساب.

يذكر أن رونالدو خاض 34 مباراة أمام برشلونة في جميع المسابقات، سواء مع مانشستر يونايتد أو ريال مدريد، وتمكن خلالها من تسجيل 20 هدفًا.