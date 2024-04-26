فضَّل كريستيانو رونالدو على ميسي .. جواو كانسيلو ينحاز لمانشستر سيتي ويتجاهل برشلونة في تشكيلته المثالية

"اخترت النجم البرازيلي لأنه سبب عشقي لكرة القدم"

اختار البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي المعار إلى برشلونة، التشكيلة المثالية من وجهة نظره والتي تتكون من 5 لاعبين.

وفاجأ كانسيلو في حديثه مع شبكة "FIFPRO"، جماهير برشلونة بتجاهل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصالح مواطنه كريستيانو رونالدو، بينما استعان بـ3 لاعبين من زملائه في مانشستر سيتي.

وقال جواو كانسيلو: "في حراسة المرمى سأختار إيديرسون، لأنه مميز جدًا في المرمى وكذلك يجيد اللعب بكلتا قدميه، حيث يمنح المدافعين في فريقه خيارات جيدة، وفي الدفاع أختار روبن دياز لما يتمتع به من مهارات القيادة وشخصيته في الملعب حيث يكون محاربًا وهذا أهم ما يجب توفره في ذلك المركز".

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واتجه كانسيلو لاختيار الثنائي، البرتغالي بيرناردو سيلفا والبرازيلي رونالدينيو للعب في خط الوسط، قائلًا: "سيلفا ذكي جدًا ويركض كثيرًا في الملعب، حتى أنه يركض 14 كيلومترًا في المباراة الواحدة مع السيتي".

أما فيما يتعلق باختياره لرونالدينيو، قال كانسيلو: " كما تعلمون وقلت ذلك عدة مرات من قبل، إنه اللاعب المفضل لدي على الإطلاق - اللاعب الذي جعلني أحب كرة القدم".

وأضاف اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 29 عامًا عن اختيار رونالدو على ميسي في الهجوم: "كريستيانو لكونه أسطورة بلدي، لكل الأهداف التي سجلها ولاستمراره في إلهام الشباب".