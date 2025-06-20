"كريستيانو ليس صديقي" .. ميسي يكشف تفاصيل علاقته مع رونالدو ويؤكد احترامه لإنجازاته

منافسة شرسة بين الثنائي على مدار السنوات الماضية

كشف ليونيل ميسي النقاب عن تفاصيل علاقته مع كريستيانو رونالدو ، معترفًا بأنه لا توجد أي صداقة تربطه بالنجم البرتغالي.

ماذا حدث؟

هذا لا يرجع إلى أي خلاف أو اختلاف بينهما، بل يعود فقط إلى حقيقة أن طرقهما نادراً ما تتقاطع.

حتى عندما كانا في نفس البلد ويتنافسان بانتظام في إسبانيا، وجدا أنفسهما طرفي نقيض في الكلاسيكو الشرس الذي يفصل بين عمالقة الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصورة الأكبر

رونالدو يلعب الآن في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي النصر، بينما ميسي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع نادي إنتر ميامي. كانت هناك دعوات لكي يتحدا قبل أن يحين يوم اعتزال كلاهما، لكن مثل هذه الصفقة تظل حلمًا لمشجعيهما المتحمسين حول العالم دون أي أساس على أرض الواقع.

Getty/GOAL

هل تعلم

كان بإمكان ميسي أن يشارك في نفس البطولة مع رونالدو هذا الصيف، حيث يلعب إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، لكن كريستيانو رفض فرصة الانضمام إلى أي فريق جديد متواجد في هذا الحدث في الولايات المتحدة.

ما قاله ميسي

وقد أوضح ميسي الآن طبيعة علاقته مع زميله في قائمة أعظم اللاعبين في التاريخ، حيث قال لـ "DSports" : "أكنّ الكثير من الاحترام والإعجاب لكريستيانو رونالدو وللمسيرة التي قطعها ولا يزال يقطعها، لأنه لا يزال ينافس على أعلى المستويات".

وأضاف:"كانت المنافسة قوية بيننا على أرض الملعب، كل واحد منا كان يريد أن يبذل قصارى جهده من أجل فريقه. ومن الواضح أن كل شيء كان يبقى بالملعب، كما هو الحال دائماً. خارج المستطيل الأخضر، نحن شخصان عاديان، لسنا أصدقاء بالطبع لأننا لا نقضي الوقت معاً، لكننا دائماً ما تعاملنا مع بعضنا البعض باحترام كبير".

Getty/GOAL

ماذا بعد؟

فاز ميسي ورونالدو بـ 13 كرة ذهبية بينهما، ولهما إنجازات لا حصر لها في كتب التاريخ. لا يزال الأخير قويًا في سن الأربعين، حيث يسعى لتحقيق 1000 هدف في مسيرته، بينما ليو ميسي، الفائز بكأس العالم، 38 عامًا يوم الثلاثاء.