"معلومات سرية للغاية!" .. مدرب البرتغال يكشف سبب رفضه استبعاد كريستيانو رونالدو

ماذا قال روبرتو مارتينيز؟!..

كشف الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن سبب رفضه "استبعاد" الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، من قائمته.

رونالدو لا يزال عنصرًا أساسيًا في منتخب البرتغال؛ على الرغم من تخطيه الـ39 عامًا، بالإضافة إلى "مستواه السيئ" في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "ألمانيا 2024".

وفي هذا السياق.. قال مارتينيز في تصريحات لموقع "زيرو زيرو" البرتغالي، إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني "راقب" رونالدو بدقه، في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة.

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وأوضح المدير الفني الإسباني، امتلاكه إحصائيات ومعلومات وصفها بـ"السرية للغاية"، بعد مراقبة أداء الأسطورة البرتغالية في "يورو 2024"، تؤكد ضرورة استمرار استدعاء اللاعب إلى المنتخب الوطني؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومن ناحيته.. أشار المحلل الرياضي توماس دا كونيا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أن هُناك العديد من العوامل التي تستدعي استمرار تواجد كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي، بغض النظر عن سنه ومستواه الفني.

وأضاف دا كونيا: "لا يمكن المساس برونالدو"، لافتًا إلى أن مدرب البرتغال السابق فرناندو سانتوس، حاول استبعاد كريستيانو من المنتخب الوطني "تدريجيًا"؛ وهو الأمر الذي رفض روبرتو مارتينيز تكراره.

جدير بالذكر أن رونالدو سجل 132 هدفًا وصنع 45 آخرين، خلال 214 مباراة دولية مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، منذ استدعائه في عام 2003 وحتى الآن.