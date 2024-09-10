نجم اسكتلندا: كريستيانو رونالدو أحبطنا وللأسف هو من سجل!

خسارة صعبة على نجوم اسكتلندا.

أعرب ريان جولد عن احباطه من خسارة فريقه أمام البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال جولد في تصريحات لصحيفة "أوجوجو": "الطريقة التي خسرنا بها كانت محبطة بالنسبة لنا، لقد جئنا لنلعب هنا ونظهر شجاعتنا، لكن في النهاية لم نحقق الفوز وهذا هو الأهم".

وأضاف: "لاعب مثل رونالدو دومًا ما يصنع الفارق، وقد فعل هذا ضدنا، كان من من الممكن أن يسجل أي شخص الهدف، لكنه كان رونالدو في النهاية لسوء الحظ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان رونالدو قد حل بديلًا في الشوط الثاني من عمر اللقاء، بعدما فضل روبرتو مارتينيز إراحته بعد بدايته القوية في الموسم ومشاركته في كل مباريات النصر والبرتغال السابقة بشكل أساسي.

جدير بالذكر أن البرتغال تحت في الوقت الحالي صدارة ترتيب مجموعتها بعد تحقيق انتصارين على كرواتيا واسكتلندا في أول جولتين من دوري الأمم الأوروبية.