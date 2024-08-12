رونالدو يحلم بفك عقدة السوبر السعودي..

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، رسالة طريفة لأحد المشجعين، أثناء سفر بعثة الفريق إلى أبها، تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي.

وتقدم رونالدو بعثة النصر المسافرة إلى أبها، بعد تأكد جاهزيته للمشاركة كأس السوبر، حيث يواجه التعاون، في الدور نصف النهائي، يوم الأربعاء المُقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وقام رونالدو بالتوقيع على قميص فريقه الأسبق سبورتنج لشبونة البرتغالي، لأحد المشجعين الذي أخبره بأنه يحبه، ليرد قائد النصر عليه قائلًا "والله أنت تكذب"، ليعيد المشجع قسمه قائلًا "والله أحبك كريستيانو".

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وعاد رونالدو مؤخرًا إلى معسكر النصر، مطلع الشهر الجاري، بعد قضاء فترة إجازة خاصة، عقب مشاركته مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث قاد بلاده إلى الدور ربع النهائي، قبل الخسارة أمام فرنسا بركلات الترجيح.

وقاد رونالدو النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخه، فيما يطمح كريستيانو، المُتوج بجائزة هداف دوري روشن، نحو تفادي عقدة السوبر السعودي، بعد خروجه من نصف النهائي في النسختين الماضيتين، بالخسارة أمام الاتحاد ثم الهلال.