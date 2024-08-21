فيديو | "لن تُسجل اليوم" .. مالكوم يكشف سر حديثه مع رونالدو في مواجهة الهلال والنصر

البرازيلي يكشف ما دار بينه وبين البرتغالي

كشف مالكوم جناح الهلال سر حديثه مع كريستيانو رونالدو نجم النصر خلال مباراة الديربي في ذهاب دوري روشن السعودي، والتي انتهت لصالح الزعيم بثلاثية نظيفة.

الهلال كان قد هزم النصر 3-0 في الأول من ديسمبر 2023، وقد شهد اللقاء حديث سري بين مالكوم ورونالدو كشف سره أخيرًا الأول عبر حواره مع قناة "Globo Esporte".

إذ قال "رونالدو كان يُعاني من ألم في رقبته ذلك اليوم، سألته كيف أصبحت الآن، هل تحسنت؟ فأجابني "أشعر بتصلب في رقبتي، لا أستطيع الالتفات، لكني أستطيع التسجيل"، وهنا أجبته "لا لا، لن تُسجل اليوم"، وقد انتهى اللقاء بفوزنا 3-0 وكل شيء في الملعب كان لصالحنا ذلك اليوم، لقد أصبح يشعر بالمزيد من الآلام في رقبته ورأسه، بسبب الخسارة بالطبع".

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يُشار إلى أن مالكوم كان المفاجأة السارة في سوق انتقالات الهلال الصيف الماضي، حيث عارض العديد ضمه في البداية لكنه استطاع الرد على الجميع بأدائه الممتاز ودوره الحاسم في ثلاثية الزعيم المحلية.

رونالدو على الجانب الآخر لم ينجح حتى الآن في الفوز بأي لقب رسمي مع النصر، إذ اقتصرت ألقابه على لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.