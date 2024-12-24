"كريستيانو رونالدو أفضل منه ولم يعاني مثل مارادونا" .. نجم الأرجنتين "المجنون" يُهاجم ميسي ويقلل من دوره في المونديال!

" إذا لمست ليونيل فإنه يظل في مكانه"

أجرى هوجو أورلاندو جاتي، حارس مرمى بوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين السابق مقابلة صحفية، انتقد فيها مواطنه ليونيل ميسي أسطورة راقصي التانجو ونجم نادي إنتر ميامي حاليًا، مؤكدًا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل منه.

وقال جاتي في حديثه مع صحيفة "لا ناسيون": "أنا لا أكره ميسي، لكنه لعب مباراة سهلة. رأيته في برشلونة حيث كانوا يطلقون صافرات الاستهجان على كل شيء ضده أو يفكر لمسه، كما كان لديهم فريق رائع يلعب بالكامل من أجله".

وعندما سئل هوجو عما إذا كان يعتقد أن ميسي سيشارك في منافسات كأس العالم 2026، قال: "يمكنه أن يشارك، لكن الفريق سيكون ناقصًا دائمًا، إنه الآن يلعب كرة القدم في الريف بالولايات المتحدة الأمريكية".

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وأشار جاتي، إلى أنه يعتقد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي، قائلًا: "كريستيانو (المحدود) هو ظاهرة. هو محدود لأنه لا يتمتع بظروف ميسي، لكنه لعب في أفضل الفرق في العالم ومن الصعب اللعب هناك. هذا هو المكان الذي يلعب فيه الكبار، يطاردونك ويقتلونك".

واستنكر اللاعب الشهير بلقب "المجنونة": "أين لعب ميسي؟ في برشلونة وفي منتخب الأرجنتين. لم يدع نفسه للعب في فرق أخرى، أو في دول أخرى. وكانت لديه فرص بالفعل، أليس كذلك؟".

وقلل هوجو من أهمية تأثير ميسي في فوز بلاده بكأس العالم 2022، قائلًا: "لم يركلوه ولو مرة واحدة. في كرة القدم، إذا سمحوا لك باللعب، كما قال ألفريدو دي ستيفانو، فإنك تلعب كل يوم. وقد قال دي ستيفانو ذلك عندما جاء بعد بيليه".

وختم: "في المقابل، تعرض مارادونا للركل حتى الموت. لم يتعرض ميسي للضرب. أما دييجو فقد تعرض للضرب، فسقط على الأرض ثم نهض مرة أخرى. بينما إذا لمست ميسي، فإنه يظل في مكانه".