"كريستيانو رونالدو الأول ومركز متأخر لليونيل ميسي" .. أوتافيو يفاجئ الجماهير بقائمة الأفضل في التاريخ

قائمة الـ10 الأفضل في التاريخ بـ"عيون أوتافيو"

أمام المركز الإعلامي لنادي النصر السعودي؛ كان البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، مضطرًا لاختيار "أفضل 10 لاعبين في تاريخ اللعبة".

أوتافيو البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى صفوف نادي النصر في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق البرتغالي بورتو، في صفقة قدرت قيمتها بـ60 مليون يورو.

وعرض المركز الإعلامي على النجم البرتغالي، مجموعة من "الصور العشوائية" لأسماء تاريخية في كرة القدم؛ على أن يقوم بتوزيعهم على 10 مراكز للأفضل في عالم الساحرة المستديرة.

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واختار أوتافيو مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ كـ"أفضل" لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث وضعه في المركز الأول فور عرض صورته عليه، وبدون أي تردد.

المثير في الأمر؛ هو المركز المتأخر الذي اختاره أوتافيو للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ حيث وضعه كـ"سادس" أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وسبق ميسي - حسب اختيارات أوتافيو -؛ كل من الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، والثلاثي البرازيلي رونالدو "الظاهرة" وبيليه ورونالدينيو، في المراكز من الثاني إلى الخامس على التوالي.

جدير بالذكر أن أوتافيو سجل 11 هدفًا وصنع 9 آخرين، خلال 55 مباراة رسمية مع نادي النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، منذ الانضمام إليه في صيف 2023 وحتى الآن.