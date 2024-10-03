"باي ميسي باي!" .. قناة كريستيانو رونالدو تسخر من ليو بـ"سباق فورمولا وان" افتراضي

صراع تاريخي بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي..

بطريقة مبتكرة.. أراد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، إثبات تفوقه على جميع مهاجمي العالم عبر التاريخ، وخاصة غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

رونالدو كتب إنجازًا جديدًا في عالم الساحرة المستديرة، عندما تخطى حاجز الـ"تسعمائة هدف" في مسيرته الكروية؛ حيث يمتلك في رصيده 904 أهداف - حتى الآن -، سجلهم مع منتخب بلاده وجميع الأندية التي مثّلها "سبورتنج لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي والنصر السعودي".

ونشر رونالدو فيديو عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، مساء اليوم الخميس، مدته 8 دقائق ونصف تقريبًا، يظهر فيه وكأنه سائق سباق سيارات "فورمولا وان" افتراضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الفيديو الذي جاء بعنوان "السباق الأكثر جنونًا لكريستيانو رونالدو"؛ شهد انطلاق الأسطورة البرتغالية من المركز الأخير على متن سيارته "سي آر 7"، قبل أن يتخطى العديد من السيارات الأخرى، التي تحمل أسماء أفضل الهدافين في عالم كرة القدم عبر التاريخ.

وقبل خط النهاية.. ظهرت سيارة ميسي على الشاشة - وهي تتصدر هذا السباق الافتراضي -؛ ليأتي رونالدو خلفه مباشرة، حيث قام صاروخ ماديرا بمفاجأته وانتزاع المركز الأول منه.

والثواني الأخيرة من الفيديو الساخر؛ أظهرت رونالدو وهو يسير وحيدًا في صدارة هذا السباق، بتخطيه حاجز الـ900 هدف في طريقه إلى الرقم 1000؛ وسط ترديد المعلق "باي ميسي باي!".

جدير بالذكر أن هذا الفيديو؛ يأتي بالتزامن مع قيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأمريكي؛ للتتويج بلقب "درع المشجعين" 2024 - لأول مرة في تاريخ النادي -.