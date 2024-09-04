"قلد ليونيل ميسي أمام جورجينا" .. كريستيانو رونالدو يفاجئ عشاقه بتصرف مثير

مفاجأة مثيرة من كريستيانو رونالدو..

يواصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تفاعله الكبير عبر قناته بموقع "يوتيوب"، والتي دشنها بشكل رسمي، في 21 أغسطس من العام الجاري.

وظهر رونالدو في فيديو جديد عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهذه المرة مع الأرجنتينية جورجينا رودريجيز - الذي ألمح أكثر من مرة أنه تزوجها بالفعل -؛ حيث قامت بتوجيه مجموعة من الأسئلة إليه.

لكن بعيدًا عن هذه الأسئلة.. سلطت صحيفة "آس" الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على "تقليد" كريستيانو رونالدو في هذا الفيديو الجديد، للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، قام بتقليد ميسي؛ وهو يقول جملته الشهيرة "كاميرا واوا" في بطولة كأس العالم "قطر 2022"، والتي تعني "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق!".

ومن ناحيتها.. علقت الصحيفة الإسبانية؛ قائلة: "تقليد كريستيانو رونالدو لميسي أفضل شيء ستراه اليوم.. شارك اللاعب البرتغالي بـ(فيديو) عبر قناته على اليوتيوب مع زوجته، وترك هذه اللحظة الرائعة".

هذه الجملة.. قالها الأسطورة الأرجنتينية إلى فاوت فيخهورست، مهاجم منتخب هولندا الأول لكرة القدم، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقتها.. كان يقوم ليونيل ميسي بلقاء تلفزيوني بعد المباراة؛ حيث ظن أن فيخهورست يتجه إليه، خاصة أن المباراة شهدت الكثير من التوترات؛ ليقول له جملته الشهيرة.

جدير بالذكر أن الأرجنتين فازت (4-3) على هولندا بـ"ضربات الجزاء"، بعد التعادل الإيجابي (2-2) في الوقتين الإصلي والإضافي؛ ليستكمل زملاء ميسي مسيرتهم بعد ذلك، حتى التتويج باللقب الغالي.