"كريستيانو رونالدو لم يحترمنا!" .. مدافع التشيك ينتقد تصرف نجم النصر الغريب

رونالدو أثار دهشة الملايين بتصرفه..

انتقد توماس هوليس، مدافع منتخب التشيك الأول لكرة القدم، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد مواجهة الفريقين، مساء يوم الثلاثاء الماضي.

منتخب البرتغال حقق فوزًا صعبًا على نظيره التشيكي، بهدفين مقابل واحد، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

هذه المباراة شهدت تصرفًا غريبًا من رونالدو؛ عندما قام باحتفال تم وصفه بـ"المستفز"، أمام حارس التشيك، عقب هدف البرتغال الثاني، الذي جاء في الوقت "القاتل".

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وعن ذلك قال هوليس في تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية: "كريستيانو لم يحترمنا بالشكل الذي تخيلناه.. لقد تحدثت مع زملائي بعد المباراة، عن هذه اللقطة".

وتعجب مدافع التشيك، من قيام الأسطورة البرتغالية الذي ينشط في صفوف نادي النصر السعودي، بمثل هذا التصرف الغريب؛ مرجعًا ذلك إلى أنه ربما يكون بسبب ضغط المباراة، والهدف المتأخر الذي سجله فرانشيسكو كونسيساو.

وعلى الرغم من كل ذلك.. أشاد توماس هوليس بـ"كريستيانو رونالدو"، مؤكدًا على أنه نجم كبير للغاية؛ حيث تسبب في اتعابه على المستوى الشخصي خلال المباراة؛ وذلك بتحركاته بين الخطوط.