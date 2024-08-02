نجل كريستيانو رونالدو يورط لامين يامال مع جماهير برشلونة .. السبب نصراوي!

ماذا حدث؟

أصبح الدولي الإسباني لامين يامال، صاحب الـ17 عامًا، حديث الساعة حول العالم، بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده، والذي قاده للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، ليتحول اللاعب الشاب الذي قرر المدرب تشافي هيرنانديز تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي، إلى أحد العناصر الأساسية في تحقيق حلم الذهبية الرابعة للماتادور.

وفي مشواره مع المنتخب الإسباني في بطولة يورو 2024، سجل لامين يامال هدفًا في شباك فرنسا، بالدور نصف النهائي، وصنع 4 تمريرات حاسمة خلال البطولة، ليحقق اللاعب العديد من الأرقام القياسية، كأصغر من شارك وسجل في تاريخ البطولة، كما توج مشواره بالفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في اليورو.

ورغم تألقه اللافت، إلا أن خطف اللاعب للأضواء لم يكن فقط بسبب أدائه في الملعب، بل خارج الملعب أيضًا، عبر مجموعة من الصور، التي تعكس كلٍ منها قصة مختلفة ليامال هذا الصيف، بين مشاجرته مع رابيو في نصف نهائي اليورو، أو التكهنات حول علاقته العاطفية، فضلًا عن صور يامال وهو طفل رضيع يتم استحمامه من قِبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه المرة، قرر منير نصراوي، والد لامين يامال، نشر صورة لنجله مع كريستيانو جونيور، نجل قائد النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدونًا عليها في التعليق "العائلة المالكة"، بالإشارة إلى يامال ورونالدو جونيور.

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ومن المتوقع أن تشهد هذه الصورة حالة جدلية بين لامين يامال وجماهير برشلونة، خاصة وأن كريستيانو رونالدو حقق مسيرة تاريخية مع الغريم التقليدي ريال مدريد، حيث خاض مع الميرينجي 438 مباراة خلال 9 سنوات، سجل خلالها 450 هدف وصنع 131 تمريرة حاسمة، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات بقميص الملكي، قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي في 2018.