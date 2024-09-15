"غياب رونالدو مساس بكرامتنا" .. هجوم عراقي على النصر وخطوة صادمة من جمهور الشرطة

صدمة كبرى في العراق بعد غياب الأسطورة البرتغالية..

أثار غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، عن مباراة الشرطة، حالة واسعة من الاستياء لدى الجماهير العراقية التي كانت تتطلع لرؤية صاحب الكرات الذهبية الخمس، على ملعب المدينة الدولي في بغداد.

وأعلن نادي النصر عن إصابة كريستيانو رونالدو، بعدوى فيروسية، تمنعه من مراقبة بعثة الأصفر التي وصلت إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم، حيث تقام مباراة النصر والشرطة العراقي، على ملعب المدينة، مساء الغد، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الإعلامي العراقي قاسم الدراجي، عبر فضائية الرابعة الرياضية، إن هناك حالة من خيبة الأمل لعدم حضور رونالدو، وهناك استصغار وبعض المساس بكرامة الجماهير، وعدم احترام من قِبل الجانب السعودي، مضيفًا - بنبرة ينتابها الشك - أن سبب غياب كريستيانو لم يكن مقنعًا، وكان الجميع يتمنى حضوره، وإن بقي على مقاعد البدلاء.

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وأفاد الإعلامي علاوي أحمد بأن هناك بعض الجماهير العراقية التي عرضت تذاكرها للبيع، بعد معرفة خبر غياب رونالدو، فيما نوه الدراجي بأن بغداد مدينة آمنة ومستقرة، وهناك تنظيم أمني وفني على درجة عالية، كما طالب الجماهير من كافة روابط الأندية، بحضور ملعب المدينة، من أجل مؤازرة الشرطة في مواجهة النصر، كون فوزه يمثل الكرة العراقية في المحفل الآسيوي.

يذكر أن بعثة النصر التي غادرت إلى بغداد، شهدت غياب رونالدو، برفقة الإسباني إيمريك لابورت، الذي يواجه قرارًا بالإيقاف، وكذلك نواف العقيدي، ماجد قشيش، عبد المجيد الصليهم، سامي النجعي، وأيمن يحيى.