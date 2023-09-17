كريستيانو رونالدو كان محقًا .. حقيقة جديدة عن أنتوني تفضح مانشستر يونايتد!

النادي الإنجليزي كان يجهل بحقيقة حاسمة في مستقبل اللاعب!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفاصيل جديدة تخص موقف اللاعب البرازيلي أنتوني في صفوف مانشستر يونايتد بعد اتهامات الاعتداء التي تم توجيهها له مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن النادي لم يقم بالإجراءات الكافية من البحث والتفتيش في ماضي اللاعب قبل ضمه.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد كان يجهل تمامًا حقيقة أن أنتوني تم تقديم بلاغًا ضده قبل ثلاثة أشهر من الانضمام لهم، يتم اتهامه فيه بالاعتداء على سيدة.

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وكان كريستيانو رونالدو قد أكد في حواره الشهير مع بيرس مورجان أن إدارة مانشستر يونايتد أصبحت تعاني من نواقص عدة ولا يهمها إلا الأموال.

النادي رد على الصحيفة وأكدوا إنهم أجروا بالفعل الفحوصات الواجبة قبل ضم اللاعب كما يفعلون مع أي لاعب يضمونه، لكن تحقيقاتهم لم تكشف عن وجود أي بلاغات ضده.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد لا يزال يعاني بالفعل من أثار اتهام ميسون جرينوود بالعنف الأسري، حيث تمت إعارة اللاعب لخيتافي، ومن المنتظر أن يكون مصير أنتوني مثله حال ثبتت عليه الاتهامات الحالية.