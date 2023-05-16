"كريستيانو رونالدو كان سيمنح آرسنال لقب الدوري الإنجليزي!"

آرسنال فقد بالفعل فرصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2022-23..

عاد الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان من جديد إلى الحديث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، مؤكدًا أن آرسنال كان سيحقق لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2022-23 إذا ما تعاقد مع "صاروخ ماديرا".

رونالدو رحل عن مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022 بعد فسخ عقده بالتراضي مع النادي، في أعقاب المقابلة المتفجرة التي أجراها مع مورجان، والتي انتقد خلالها إدارة "الشياطين الحمر" بشدة.

وارتبط رونالدو بالعديد من الأندية بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، قبل أن ينجح "العالمي" في ضمه بصفقة خيالية في يناير 2023.

مورجان من جانبه، يعتقد أن آرسنال فوت على نفسه فرصة الفوز بالدوري الإنجليزي بعد تجاهل الفرصة التاريخية للتعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وكتب مورجان، المشهور بتشجيع آرسنال، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اسخروا ما شئتم، لكن إذا كنا تعاقدنا مع رونالدو عندما رحل عن يونايتد حتى نهاية الموسم، كما كان يريد بالمناسبة، كنا سنفوز بالدوري".

وأضاف: "إنه يعلم كيف يفوز بالبطولات الكبرى، وكيف يسجل الأهداف عندما يكون الأمر مهمًا حقًا".

يذكر أن آرسنال فقد عمليًا فرصة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بعد الخسارة من برايتون في الجولة 36 بثلاثية نظيفة، ويملك مانشستر سيتي الأفضلية للاحتفاظ باللقب حيث يحتاج إلى ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات لحسم اللقب.