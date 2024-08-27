سر فتح كريستيانو رونالدو "منزله" أمام فينيسيوس جونيور .. ورسالة من البرازيلي إلى كيليان مبابي

ماذا قال فينيسيوس جونيور؟!..

كشف الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن كواليس "لقائه الأخير" مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي.

فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، مطلوبًا بقوة في دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي ينشط فيه رونالدو منذ يناير 2023؛ إلا أن اللاعب أكد على استمراره في صفوف ريال مدريد، خلال الفترة القادمة.

وقال فينيسيوس في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه تقابل مع الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، خلال تواجدهما في إيبيزا الإسبانية مؤخرًا.

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وأشار الساحر البرازيلي إلى أن رونالدو دعاه للتدرب في منزله بـ"إيبيزا"؛ حيث قال له: "تدرب هُنا لبضعة أيام.. هذا سيجعلك أقرب لتحقيق الكرة الذهبية".

وعن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، المنضم في صيف العام الحالي إلى ريال مدريد؛ علق فينيسيوس جونيور في رسالة غير مباشرة لزميله: "يجب علينا أن نفهم بعضنا البعض في أسرع وقتٍ ممكن، إذا أردنا أن نصبح فريق لا يُمكن إيقافه حقًا".

وشدد فينيسيوس على أنه يحب أسلوب مبابي كثيرًا، والطريقة التي يلعب بها كرة القدم، متمنيًا أن يسجل المهاجم الفرنسي الكثير من الأهداف بقميص ريال مدريد؛ مثلما فعل مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

جدير بالذكر أن كل المصادر المقربة من ريال مدريد، أكدت على صعوبات تكتيكية يواجهها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد؛ بسبب تواجد مبابي وفينيسيوس معًا، واللذان يفضلا اللعب في جهة اليسار بخط المقدمة.