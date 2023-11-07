كريستيانو رونالدو "فكرة لا تموت" في النصر .. وكاسترو لا يُطعن من الدحيل مرتين!

النصر يحلق عاليًا في آسيا بقيادة لويس كاسترو وأندرسون تاليسكا

واصل نادي النصر السعودي أمام الدحيل القطري، مساء اليوم الثلاثاء، عروضه المبهرة التي بدأها منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.

النصر فاز (3-2) على مستضيفه الدحيل، في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي، في الدوحة القطرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا.

المباراة شهدت غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي تم إراحته؛ بسبب معاناته من الإرهاق، لكثرة المباريات التي شارك فيها، منذ بداية الموسم.

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وفي غياب رونالدو.. أبدع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي سجل 3 أهداف "هاتريك"، في شباك عملاق قطر، قاد بهم الفريق النصراوي، لحصد 3 نقاط غالية.

كريستيانو رونالدو "فكرة لا تموت" في النصر

تاليسكا تقمص دور رونالدو أمام الدحيل؛ حيث لعب معظم دقائق المباراة، في عمق الملعب كـ"قلب هجوم"؛ وهو مركز الأسطورة البرتغالية.

وكان النجم البرازيلي، يتبادل الأدوار مع زميله السنغالي ساديو ماني، على الجناح، في بعض اللقطات الفنية، خلال الـ90 دقيقة؛ وهي الثنائية التي تم مشاهدتها كثيرًا مع رونالدو.

تقليد الأسطورة البرتغالية، لم يقتصر عند ذلك فقط.. بل سجل تاليسكا، هدفًا من خارج منطقة الجزاء، بعد التلاعب بدفاعات الدحيل ومن ثم التسديد، على طريقة كريستيانو "الشهيرة".

وفي الطبيعي.. يقوم النجم البرازيلي، بأشياء كبيرة مع النصر، خاصة في الموسم الرياضي الحالي؛ إلا أن تنفيذه أدوار رونالدو على أكمل وجه، أمام الفريق القطري، أثبتت أن الأسطورة البرتغالية، تحوّل إلى فكرة لا تموت داخل العملاق السعودي، حتى ولو لم يكن متواجدًا بجسده، في المباريات.

لويس كاسترو يتعلم من درس الدحيل

ومن ناحيته.. يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، قد تعلم من درس مباراة الذهاب أمام الدحيل، والذي كاد أن يفقد نقاطها؛ بسبب أفكاره الهجومية المتهورة.

كاسترو في مباراة الذهاب، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، تهور هجوميًا وهو متقدم في النتيجة (4-1)، مع إغفال الجانب الدفاعي.

هذا التهور، دفع النصر ثمنه، باستقبال هدفين متتاليين، كادت أن تكون أكثر لولا سوء الحظ الذي تعرض له الفريق القطري؛ لتنتهي المباراة بفوز العالمي (4-3).

لكن.. في مباراة الإياب، قام كاسترو، بتأمين الدفاع جيدًا في الشوط الثاني، ونجح في إحباط خطورة الدحيل، بشكل كبير.

حتى بعد أن سجل الفريق القطري، هدفًا ثانيًا من ركلة جزاء مثيرة للجدل، قام المدرب البرتغالي، بزيادة عدد اللاعبين في الخط الخلفي، باستبداله متوسط الميدان سامي النجعي، بقلب الدفاع عبد الله مادو.

وبهذه القناعة الجديدة.. تمكن لويس كاسترو، من التحليق مع نادي النصر، في سماء الدوحة القطرية، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في النسخة الآسيوية الحالية.