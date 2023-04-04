كريستيانو رونالدو غير كافٍ .. رئيس النصر: نفكر بالتعاقد مع ليونيل ميسي

تامر أبو سيدو
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Lionel Messi stands PSG Rennes Ligue 1 2022-23Getty
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يبدو أن الهلال لن يكون وحيدًا في سباق التوقيع مع بطل العالم

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يبدو أن الهلال لن يكون وحيدًا في سباق التعاقد مع النجم ليونيل ميسي وأن الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت صارخة، إذ أكد رئيس النصر، مسلي آل معمر، أنهم يُفكرون بالتعاقد مع بطل العالم.

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النصر تعاقد بالفعل مع كريستيانو رونالدو خلال يناير الماضي ووقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا، ويُحاول الهلال جاهدًا حاليًا للفوز بتوقيع ميسي وإقناعه برفض باريس سان جيرمان وبرشلونة والدوري الأمريكي والعودة لمنافسة البرتغالي في السعودية.

آل معمر ظهر في مقطع فيديو مساء أمس جمعه مع طفل نصراوي صغير، وقد طلب الطفل من الرئيس النصراوي التعاقد مع ميسي لرؤيته مع رونالدو بقميص النصر، فأجابه "أنت لديك رونالدو أفضل لاعب في العالم، تريد ميسي؟ نفكر بالموضوع إن شاء الله".

كلمات آل معمر في الفيديو قد تكون بعيدة عن الجدية وفي إطار المزاح، لكن دخول النصر في مفاوضات مع ميسي لجمعه مع رونالدو ليس مستبعدًا أبدًا، بل ويتحدث بعض الإعلاميين السعوديين عن أن جمع النجمين الأسطوريين في فريق سعودي واحد قد يكون أفضل للدوري السعودي من وجود أحدهما في النصر والآخر في الهلال أو الاتحاد.

يُشار إلى أن ميسي مرتبط بعقد مع ناديه الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن يبدو موقفه ضبابيًا تمامًا من حيث البقاء أو الرحيل عن باريس.

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