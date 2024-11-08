بعد فشله في هز شباك الرياض .. بيولي يحكم على كريستيانو رونالدو ويكشف سر عدم ثبات تشكيل النصر

ماذا قال مدرب النصر؟

كشف الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن رأيه تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد غيابه عن التسجيل أمام الرياض، فيما كشف عن سر الاكتفاء بهدف وحيد في ديربي الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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وحقق النصر فوزًا على مضيفه الرياض بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة، ليرفع الأصفر رصيده إلى 22 نقطة، ويصعد إلى المركز الثالث من الدوري.

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وقال بيولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه سعيد للغاية بأداء كريستيانو رونالدو، وإن لم يسجل في المباراة، مضيفًا أن النصر سجل هدفًا وحيدًا أمام الرياض، لأن المنافس لعب بشكل دفاعي، عكس المباراة الماضية أمام العين الإماراتي، الذي فاز فيها النصر بخماسية، لأن منافسه لعب كرة هجومية.

وعلّق بيولي على عدم ثبات تشكيل النصر، بقوله إن المباراة ليست فقط 11 لاعبًا، ويجب عليه (التدوير) بين اللاعبين، مؤكدًا أن النصر كان بإمكانه إنهاء المباراة في وقت مبكر، ولكنه لم يستغل الفرص المتاحة له.

في المقابل، أبدى بيولي رضاه التام عن أداء اللاعبين، خاصة وأن الفريق خاض 7 مباريات خلال 21 يومًا، مضيفًا أن مستوى الفريق جيد ويذهب لمستويات أعلى من مباراة لأخرى، إلا أن مباراة الكأس فقط هي التي لم يكن النصر جيدًا فيها.

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وكان النصر قد ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ16، بعد الخسارة أمام التعاون بهدف دون مقابل.