"نورك يضيء حياتنا وحبك يسري في عروقنا" .. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا برسالة عاطفية

المؤثرة الأرجنتينية أتمت عامها الـ31..

احتفلت جورجينا رودريجيز؛ صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها الـ31 رفقة صاروخ ماديرا، الذي وجه له رسالة عاطفية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الثنائي بدأ اليوم في صالة الألعاب الرياضية، قبل أن تشارك جورجينا بعد ذلك عدة صور من احتفالها بعيد ميلادها والهدايا التي تلقتها؛ ومنها باقة ورد ضخمة، وكذلك حقيبتين من ماركة "LAVERNE".

ولم تكشف الأرجنتينية حتى الآن عن هدية صاروخ ماديرا لها، لكن الأخير كتب احتفالًا بهذه المناسبة: "للأم، الشريكة، الصديقة وزوجتي... عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي، نورك ينير حياتنا وحبك يسري في عروقنا".

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رونالدو رفقة صديقته يعيشان في الرياض منذ يناير 2023، مع أبنائهما الخمسة: كريستيانو جونيور، التوأم إيفا ماريا وماتيو، ألانا مارتينا وبيلا، والثنائي الأخير تحديدًا هو من أنجبته جورجينا.

يذكر أن الدون قاد النصر للفوز أمس الأحد، أمام الفتح بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن، في مباراة سجلها بها هدفًا وأُللغي له آخر، ليتصدر هدافي الموسم حتى الآن برصيد 14 هدفًا.