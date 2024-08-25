"لا يراعي جماهير النصر وضرب بهم عرض الحائط" .. رسالة هجومية ضد كريستيانو رونالدو!

ماذا فعل كريستيانو رونالدو؟

اعترض الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، على تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، خلال الأيام الماضية، والذي وصفه بأنه لا يراعي جماهير النادي.

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وعقب خسارة النصر للقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد السقوط أمام الهلال (1-4) في المباراة النهائية، كشف كريستيانو رونالدو عن مشروعه الجديد بافتتاح قناة UR Cristiano، والتي حققت أرقامًا قياسيًا في عدد المتابعات، والتي تخطت حاجز الـ40 مليون مشترك خلال بضعة أيام.

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وقال آل الشيخ، في حديث عبر برنامج "رياضة سكوب"، "كريستيانو رونالدو اهتم بتسويق نفسه، وأحبط الجماهير النصراوية، وافتتح مشروعًا له في توقيت غير مناسب، ولم يراعِ الجماهير، ليضرب بهم عرض الحائط، وذهب لتحقيق شيء تجاري، وصنع نجاحًا كبيرًا".

ومع بداية الموسم الرياضي الجديد، وقع كريستيانو رونالدو على 3 أهداف مع النصر، حيث هز شباك التعاون في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وأمام الهلال، في المباراة النهائية، ثم الرائد، في مباراة الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي انتهت بالتعادل (1-1).

وفي سياق متصل، قال آل الشيخ إن كريستيانو رونالدو سيتخذ قرار الاعتزال، سواءً مع نهاية الموسم الجاري، أو القادم على أقصى تقدير، علمًا بأن عقد رونالدو الحالي سينتهي في صيف 2025.