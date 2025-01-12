فيديو | مواصفات خاصة وتتسع لـ19 شخصًا .. رونالدو يشتري طائرة جديدة بـ75 مليون دولار

نجم النصر يستمتع جيدًا بأمواله

كشفت صحيفة "الصباح اليومية" التركية أن نجم النصر، كريستيانو رونالدو، أضاف لممتلكاته في وسائل المواصلات طائرة خاصة جديدة صُممت خصيصًا له.

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صاحب الـ39 عامًا يمتلك طائرة "Gulfstream G200" المقدر سعرها بـ24 مليون دولار، لكنه اشترى مؤخرًا طائرة جديدة تصل قيمتها المالية لنحو 3 أضعاف الحالية.

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الصحيفة أوضحت أن الطائرة الجديدة هي "Gulftsream G650" المقدر ثمنها بـ75 مليون دولار وتمتلك مزايا هائلة أبرزها قدرتها على الطيران بسرعة 610 ميل في الساعة.

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الطائرة تستطيع الطيران عبر البحار مما يعني إمكانية أن يستخدمها رونالدو في رحلاته بين السعودية والبرتغال، كما تتسع لـ19 شخصًا وتستطيع احتواء 10 أشخاص نائمين، وتتضمن مزايا أخرى مثل الإنترنت وفرن كهربائي ومايكروويف وخزانة للملابس الخاصة بالنجم وصديقته جورجينا ونظام خاص بالوسائط المتعددة.

يُشار إلى أن رونالدو وقع عقدًا مع النصر في يناير 2022 يمتد حتى صيف 2025 ويتقاضى بموجبه 200 مليون يورو سنويًًا.