"هذا الفارق بين كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش" .. ستيفانو بيولي: رفضت عروضًا إيطالية والدوري السعودي فاجأني

مدرب النصر يقيم تجربته بعد ثلاثة أشهر من العمل في دوري روشن السعودي..

بعد ثلاثة أشهر من العمل في دوري روشن السعودي، تحدث الإيطالي ستيفانو بيولي؛ المدير الفني للنصر، عن تلك الفترة، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع ذلك المستوى الذي رأه من الفرق السعودية.

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الإيطالي بدأ مهمته مع العالمي في سبتمبر 2024 بعد إقالة البرتغالي لويس كاسترو، نظرًا لتراجع الأداء والنتائج، وحتى الآن تجربته ناجحة على المستوى الآسيوي، إذ تأهل لدور الـ16 من دوري أبطال النخبة، لكن محليًا ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، ويحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن بـ25 نقطة مع مرور 13 جولة.

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وعن تلك التجربة، قال بيولي خلال حوار مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "بعد عملي في ميلان، تلقيت ثلاثة عروض إيطالية؛ الأول كان في مايو الماضي والأخير قبل قبولي عرض النصر مباشرةً، لكن رأيته أنه بعد فترتي الرائعة مع ميلان، لن يكون من الصواب العمل مع أي نادٍ آخر في إيطالي".

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وأضاف: "المستوى في الدوري السعودي أعلى مما كنت متوقعًا، يمكن لستة أو سبعة فرق سعودية اللعب في الدوري الإيطالي، وثلاثة أو أربعة منها يمكنها المنافسة على مراكز دوري أبطال أوروبا".

وبسؤاله عن العمل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، علق ستيفانو: "إن وصلت قبل المران بنصف ساعة، تجده يصل قبله بـ25 دقيقة، هو أول من يصعد للحافلة، هو شخص مثالي، يطلب الكثير من نفسه ومن الآخرين، يساعد الجميع ويقدم نصائحه، في بعض الأحيان، أتركه يتولى مهمة الحديث مع اللاعبين، فلا يمكنني اعتباره مثل الآخرين، لكنه ذكي ويحترم الأدوار".

وتابع بشأن التشابه بين صاروخ ماديرا وبين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش؛ اللاعب الذي عمله معه من قبل في ميلان: "هما مختلفان، إبرا متهور ومهيمن، كريستيانو أسطورة وعالمي، ولديه ألف هدف في رأسه .. سيحققها، لكن علاقتي بزلاتان جيدة، لقد راسلني فور تعاقد النصر معه وأنا هنأته بعد الفوز أمام ريال مدريد، ومن دواعي سروري أنني دربته، هذه المهمة لم تكن سهلة، ولهذا السبب من دواعي سروري أنني دربته".

يذكر أن بيولي كان قد قاد ميلان لمدة خمسة مواسم؛ بدأت من أكتوبر 2019، حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي موسم 2021-22.