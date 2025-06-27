"لا أفهم السبب" .. انتقاد غريب لرونالدو من لاعب مانشستر يونايتد السابق بسبب الركلات الحرة القريبة!

تعرض كريستيانو رونالدو لانتقادات غريبة من قبل نجم مانشستر يونايتد السابق ديميتري ميتشل بسبب فشله المستمر في تسجيل ركلات حرة من مسافة قريبة.

ماذا حدث؟

سجل رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، العديد من الأهداف بفضل جهوده على مر السنين، لكن الكثير منها ذهب عالياً أو بعيداً عن المرمى.

لم يثبط ذلك عزيمة مهاجم النصر السعودي، الذي يكرر نفس المحاولة في كل مرة يلعب فيها كرة ثابتة.

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تمت مناقشة سجله في الكرات الثابتة على مدار مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية، وكان الرأي السائد هو أنه بالنسبة للاعب بمثل قدراته، كان ينبغي أن يسجل المزيد من الأهداف، أو على الأقل أن يضع الحارس في موقف صعب.

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هل تعلم

ميتشل، خريج أكاديمية أولد ترافورد، الذي لم يحظ بفرصة العمل مع رونالدو في مانشستر، هو أحد الذين تساءلوا عن سبب اتباع كريستيانو نفس الأسلوب في الركلات الحرة القريبة التي تتطلب لمسة أكثر دقة.

ما قاله ميتشل

ميتشل، الذي شارك في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد كبديل ضد كريستال بالاس في مايو 2017، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي - على الرغم من أن كريستيانو رونالدو لا يلعب حاليًا: "لا أفهم لماذا يركل رونالدو كل ركلة حرة حتى عندما تكون على بعد 20 ياردة".

بعد أن سُئل عن عدد الركلات الحرة التي سجلها على مر السنين، أضاف ميتشل: "عندما أتحدث عن لاعبي كرة القدم، لا أفهم لماذا يحاول المشجعون أن يقولوا ماذا فعلت وما إلى ذلك، فمن الواضح أن جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل مني، لكن ألا يمكنني التحدث من منظور المشجعين أم أنني غير مسموح لي بذلك؟ لماذا لا يمكنني انتقاد رونالدو لأنني لست جيدًا مثله إذا كان بإمكانكم انتقادي؟"

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ما هو مستقبل رونالدو؟

سيسدد رونالدو المزيد من الركلات الحرة لصالح نادي النصر في الموسم المقبل بعد توقيعه عقدًا جديدًا لمدة عامين مع الفريق السعودي الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين. كما سيظل كريستيانو لاعبًا بارزًا في تشكيلة المنتخب البرتغالي استعدادًا لكأس العالم 2026.