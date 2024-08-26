فيديو | "البرتغاليون لم يصدقوا كريستيانو رونالدو!" .. السعودية تصدر وثائقي السيمفونية

الدوري السعودي أصبح محط اهتمام العالم أجمع..

أصدرت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، وثائقي "السيمفونية"؛ الذي يتحدث عن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي ساهمت في تحويل كرة القدم بالبلاد إلى العالمية.

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دوري روشن للمحترفين أصبح محط اهتمام العالم أجمع؛ بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر، في يناير من عام 2023، ليعقبه انتقال العديد من نجوم كرة القدم الكبار إلى الفرق السعودية المختلفة؛ وعلى رأسهم الساحر البرازيلي نيمار جونيور "الهلال"، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "الاتحاد"، النجم الجزائري رياض محرز "الأهلي" وغيرهم الكثير.

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وركز الوثائقي على كلمة ولي العهد، خلال حواره التاريخي مع قناة "فوكس نيوز"؛ عندما أكد على أن القطاع الرياضي ساهم في 1% من نمو الناتج الوطني بالبلاد، والهدف الآن هو الوصول إلى 1.5%؛ لذلك يتم ضخ أموال ضخمة، للتعاقد مع أبرز نجوم العالم.

وتحدث وثائقي "السيمونية" أيضًا؛ على قصة التحول الهائل في نقل القنوات العالمية لدوري روشن السعودي، والذي أسهم في بث المباريات لمختلف القارات، مع تسليط الضوء بشكل كبير للغاية، على صفقة رونالدو.

وأبدى عدد من الإعلاميين حول العالم خلال الوثائقي، بآرائهم في الصفقات العالمية التي تعاقدت معها السعودية؛ وهنا برزت كلمات الصحفي البرتغالي بيدرو مايا.

مايا قال في الوثائق، إن الإعلام والمشجعين في البرتغال لم يصدقوا كريستيانو رونالدو، عندما أكد على أن انتقاله إلى دوري روشن السعودي، سيُمهد لوصول العديد من نجوم العالم إلى البلاد.

جدير بالذكر أن كريستيانو انضم إلى النصر، بعد أن فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ إلا أنه لم يحقق أي لقب رسمي - حتى الآن -، مكتفيًا ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية".