"انهيار علاقتها مع شقيقتها" .. جورجينا تجلب أزمة جديدة لكريستيانو رونالدو خارج الملعب!

أنباء عن "أزمات عائلية" عديدة ضربت علاقة جورجينا ورونالدو في السنوات الماضية..

مشكلة جديدة تلوح في الأفق للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، خارج عالم الساحرة المستديرة؛ بسبب صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

جورجينا انتقلت للعيش مع رونالدو في المملكة العربية السعودية؛ بعد توقيعه على عقود الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2023".

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، انهارت علاقة جورجينا مع شقيقتها إيفانا رودريجيز بشكل كامل، خلال الشهر الأخير.

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الصحيفة أشارت إلى أن الأزمة بين الشقيقتين؛ بدأت عندما سافرت صديقة كريستيانو رونالدو إلى إسبانيا، خلال شهر أكتوبر الماضي، لزيارة إيفانا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن أن الشقيقتين أصبحتا لا تتابعان بعضهما البعض على موقع "إنستجرام"، مع حظر كل منهما للأخرى، بالإضافة إلى حذف جميع الصور التي تجمعهما معًا.

أيضًا.. لم تستعن صديقة رونالدو بشقيقتها، في الموسم الجديد من فيلم "أنا جورجينا" الذي يبث عبر "نتفلكس"؛ بعد أن كان لها دورًا مؤثرًا، في الموسمين الأولين.

ومن الممكن أن تؤثر هذه الأزمة على علاقة كارلوس جارسيا، زوج شقيقة جورجينا رودريجيز، مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، خاصة أن الثنائي يرتبطان بصداقة قوية؛ حسب نفس الصحيفة.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، أثار الجدل في وقتٍ سابق، بتلميحات عن زواجه من جورجينا رودريجيز؛ لكن.. دون وجود أي تأكيدات رسمية بخصوص هذا الأمر - حتى الآن -.