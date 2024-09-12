بعد إنجازه التاريخي بـ900 هدف .. جماهير النصر تُحضر مفاجأة رائعة لكريسيتانو رونالدو!

رد فعل رائع من جماهير النصر لقائد فريقها

حرصت جماهير النصر على الاحتفاء بنجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد العالمي، بعد إنجازه التاريخي بوصوله إلى 900 هدف في مسيرته.

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ونجح رونالدو في تسجيل الهدف رقم 900 في مسيرته، بعدما سجل هدفًا في مرمى كرواتيا، ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

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ونشر مجلس جمهور النصر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يكشف خلالها عن الـ"إنترو" الذي سيتم عمله في مواجهة الأهلي المقبلة في دوري روشن، احتفالًا برونالدو.

وتم تجهيز "تيفو" خاص سيتم رفعه مع بداية مباراة الكلاسيكو بين النصر والأهلي، به صورة رونالدو وفوقها جملة "900 هدف"، وتحتها جملة "فقط الأبطال من يصنعون المجد".

GOAL

وتم إعداد تيفو آخر سيتم رفعه أثناء مباراة الأهلي في ملعب الأول بارك، عنوانه "حاربوا من أجلنا"، من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصار بالكلاسيكو.

ويستضيف النصر نظيره الأهلي مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك في الرياض.