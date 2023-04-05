ثنائي النصر أم الهلال أم غيرهم الأفضل في دوري روشن هذا الموسم؟

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من الرائع أن يمتلك فريقك ثنائيًا بصفوفه بينهما تناغمًا وتفاهمًا كبيرًا، مما يجعلهما مفتاح الانتصارات في الكثير من المباريات، فمن هما أفضل ثنائي في دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي؟

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لعل الحديث الآن في دوري روشن للمحترفين، منصب على الثنائيات التالية: "النيجيري أوديون إيجالو والمالي موسى ماريجا في الهلال، والبرتغالي كريستيانو رونالدو البرازيلي أندرسون تاليسكا في النصر، والمغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينيو في نادي الاتحاد، وأخيرًا الأرجنتيني كريستيان جوانكا والبرازيلي كارلوس جونيور".

من هما الثنائي الأفضل وسط تلك الثنائيات القوية؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

ثنائي الهلال

عندما يتخيل أي مدافع أنه سيواجه الثنائي إيجالو وماريجا، بالتأكيد يشعر بالقلق الكبير، لما يمتلكه الثنائي من قدرات بدنية عالية، بجانب تمتع الثنائي بالمهارة والسرعة.

وغياب أحدها يظهر تأثيره بشكل كبير على الجانب الهجومي لفريق نادي الهلال، خاصة إيجالو الذي يتأثر الفريق بغيابه أو حتى تراجع مستواه.

ساهم إيجالو في 18 هدفًا "سجل 16 وصنع هدفين"، كما ساهم ماريجا في 4 أهداف بتسجيلهم جميعًا، ليصبح الثنائي مساهمًا في 22 هدفًا في دوري روشن للمحترفين.

ثنائي النصر

بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، احتاج للوقت من أجل الانسجام والتناغم مع زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ونجح الثاني مؤخرًا في التعاون بشكل مثمر على الجانب الهجومي لفريق نادي النصر، ليقودا العالمي لتحقيق نتائج إيجابية، آخرها الخماسية أمام العدالة، والتي سجل فيها رونالدو هدفين وتاليسكا مثلهما.

نجح رونالدو في المساهمة في 13 هدفًا، بتسجيله 11 هدفًا وصناعة هدفين، بينما ساهم تاليسكا في 17 هدفًا بتسجيل 16 هدفًا وصناعة هدف واحد، ليساهم الثنائي في تسجيل النصر 30 هدفًا في دوري روشن هذا الموسم.

ثنائي الاتحاد

لعب المغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله البرازيلي رومارينيو، الدور الأساسي في انتصارات الاتحاد هذا الموسم، بعد تألقهما والانسجام الموجود بينهما.

ساهم حمد الله في 15 هدفًا قام بتسجيلها بالكامل، وأما عن رومارينيو، فساهم في 12 هدفًا، بتسجيله 8 أهداف وصناعة 4 أهداف، والمجموع هو المساهمة في 27 هدفًا.

ثنائي الشباب

بعد عودة الأرجنتيني جوانكا من الإعارة إلى نادي العين الإماراتي، واصل تألقه رفقة الليوث في دوري روشن هذا الموسم، ليشكل ثنائي رائع رفقة كارلوس جونيور.

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جوانكا ساهم في 11 هدفًا، بتسجيله 8 أهداف وصناعته لـ3 أهداف، كما ساهم كارلوس جونيور في 14 هدفًا، بتسجيله 12 هدفًا وصناعة هدفين، ليكون مجموع ما قدمه ثنائي الشباب هو 25 هدفًا.

من الثنائي الأفضل؟

بعد استعراض للأرقام وسمات كل ثنائي، فرض رونالدو وتاليسكا نفسهما كأفضل ثنائيًا في دوري روشن للمحترفين هذا الموسم، على الرغم من أن رونالدو لم يشارك في الدوري إلا 3 أشهر فقط.

Shahid