كريستيانو رونالدو بريء .. دليلان على سلامة موقفه أمام التعاون

التعاون حمله مسؤولية استقبال فريقه الهدف الثاني في المباراة، والبعض طالب بإلغاء الهدف بداعي التسلل، فماذا يقول القانوني؟

حملة كبيرة شنها منافسو النصر السعودي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتهمة تأثيره على قرارات الحكام خلال مواجهة العالمي والتعاون، خاصةً وأن الهدف الثاني سبب جدلًا كبيرًا.

العالمي حقق الفوز أمام التعاون أول أمس الجمعة، بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

الجدل تم تحديدًا إثر الهدف الثاني للعالمي، بعد وقوع الدون في حالة تسلل، وادعاء البعض أنه أثر على رؤية حارس سكري القصيم للكرة قبل الهدف.

لكن المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني فند الموقف، مبرئًا رونالدو من التسبب في احتساب هدف غير صحيح لصالح فريقه، إذ أوضح عبر برنامج "ملعب SBC" أن البرتغالي كان في موقف تسلل بالفعل، لكنه لم يحجب الرؤية عن الحارس، ولم يقم بأي فعل إضافي يؤثر على حركة الكرة، لذلك احتسب الهدف صحيحًا.

وأكد المستشار القانوني أن سقوط حارس التعاون أرضًا يثبت كذلك سلامة موقف رونالدو، كونه بسقوطه منع أي فرصة له للحاق بالكرة، مستشهدًا بلقطتين من مواجهتي الشباب وأبها، والاتحاد والخليج، توضحان الموقف حينما يحجب لاعب المنافس الرؤية عن الحارس، وهو ما يستعدي إلغاء الهدف بعد ذلك.

يذكر أن العالمي يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الاتحاد؛ صاحب الوصافة.