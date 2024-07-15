"كريستيانو رونالدو أناني ومثير للشفقة" .. هجوم عنيف ضد نجم النصر وتحذير الأطفال من السير على خطاه

هجوم شرس على كريستيانو رونالدو..

فتح الأسطورة الألمانية ديتمار هامان، "النار" على البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ بعد تصرفاته في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

رونالدو ودع بطولة كأس أمم أوروبا، التي استضافتها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024؛ بعد الخسارة أمام فرنسا بـ"ركلات الجزاء"، في دور ربع النهائي.

ووصف هامان في تصريحات مع شبكة "آر تي إي"، الأسطورة رونالدو بـ"الأناني والمثير للشفقة"؛ وذلك بسبب تجاهله مصافحة زميله في المنتخب البرتغالي جواو فيليكس، بعد إهداره ركلة جزائية أمام فرنسا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الأسطورة الألمانية: "جميع نجوم البرتغال توجهوا إلى فيليكس؛ لكن رونالدو لم يكلف نفسه عناء ذلك، بل ذهب إلى غرف الملابس مباشرة".

وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يشكك في قيمة كريستيانو كـ(نجم كبير)؛ ولكن يبدو أنه لا يفهم معنى الجماعية أو مساندة الزملاء، على الرغم من أنه يلعب كرة القدم منذ 22 سنة تقريبًا".

وحذر هامان "الأطفال"؛ من السير على خطى نجم نادي النصر، سواء في الحياة الشخصية أو العملية، مشيرًا إلى أن الفشل سيلازمهم إذا أصبحوا "أنانيين" مثله.

واختتم ديتمار هامان تصريحات العنيفة ضد كريستيانو رونالدو؛ بالقول: "إنه سيُخلد كواحد من أعظم اللاعبين على الإطلاق؛ لكن عندما أنظر إلى سلوكه طوال البطولة، أعتقد أنه خذل فريقه".