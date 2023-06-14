كريستيانو رونالدو: هذا أكبر تحدي واجهني في النصر ونجحت به

واجه هذه الصعوبة ولكن الأسطورة كريستيانو رونالدو نجح في تجاوزها كالمعتاد

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن أكبر تحدي واجهه؛ بعد الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل 6 أشهر من الآن.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انتقل إلى نادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي تقريبًا".

وقال رونالدو في تصريحات لـ"LiveScore": "من الواضح أن الاختلاف الأكبر الذي وجدته في السعودية؛ هو الحرارة، وتكييف الجداول الزمنية للتدريب، في وقتٍ متأخر من اليوم".

على الرغم من ذلك، أكد الأسطور البرتغالية، على أنه نجح في التكيف مع الأجواء السعودية الآن؛ خاصة أنه وجد حبًا وترحيبًا كبيرًا، منذ اليوم الأول الذي وقع فيه لنادي النصر.

وأِشاد كريستيانو رونالدو، بدوري روشن السعودي للمحترفين والذي أصبح قويًا للغاية، معربًا عن سعادته الكبيرة، برؤية الجماهير في جميع أنحاء العالم، يشاهدون هذه المسابقة.

واختتم رونالدو تصريحاته؛ بالقول: "أعتقد أن الدوري السعودي سيستمر في التطور، وأن العديد من اللاعبين في المسابقات الأوروبية سيأتون إلى المملكة قريبًا".

جدير بالذكر أن شائعات عديدة ترددت؛ بشأن عدم تعود كريستيانو على الأجواء في المملكة العربية السعودية، وتقديمه طلبًا للرحيل عن صفوف العالمي، في الميركاتو الصيفي الحالي.