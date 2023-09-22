كريستيانو رونالدو .. اهدأ يا رجل، إنها مجرد كرة قدم!

نجم النصر تألق في ليلة الفوز على الأهلي

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"اهدأ يا رجل، إنه مجرد تمثيل" .. جملة تُقال للكثير من نجوم الفن عند إتقانهم أداء أدوارهم بصورة مذهلة، واليوم أكد كريستيانو رونالدو أنه أكثر من يستحقها في عالم الساحرة المستديرة.

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النجم البرتغالي قاد النصر للفوز على الأهلي 4-2 في مباراة كبيرة ومثيرة وممتعة للغاية، وقد قدم خلالها أداءً فاق توقعات كل المحبين وصدم آمال كل الكارهين في تراجعه وغياب تأثيره.

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صاحب الـ38 عامًا سجل هدفين من 3 تسديدات على المرمى، لكن الأهم كان دوره المحوري في هجوم النصر، من حيث التحرك دون كرة والتمركز وخلق المساحات وصناعة الثنائيات مع زملائه، والأكثر أهمية كان دوره غير الفني في اللقاء.

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لقطات رونالدو البعيدة عن تفاصيل كرة القدم الفنية حاضرة بقوة في دوري روشن مع النصر منذ وصل السعودية، لكن ما فعله اليوم فاق الخيال وجاء مكملًا للصورة الساحرة التي بدأت في فيديو احتفال ناديه باليوم الوطني السعودي، وأتم الرجل ذلك الجمال بقوله عقب اللقاء "أصبحت أحد أفراد الشعب السعودي، ذلك البلد آمن وشعبه طيب".

رونالدو لعب بحماس كبير اليوم، ظهر بوضوح في حسرته عند إضاعة الفرص وغضبه من الحكم عند عدم احتساب ما يريده واحتفاله الشديد عند إطلاق صافرة النهاية وأخيرًا تفاعله مع الجمهور الذي يهتف له ... لقطات تجعله تقف مندهشًا تمامًا لأنها لا تخرج من شاب طموح يسعى خلف النجاح بل من نجم لم يترك نجاحًا إلا وحققه!

رونالدو يستحق تمامًا جملة "اهدأ يا رجل، إنها مجرد كرة قدم"، لأنه بالفعل يتخطى حدود الملعب والرياضة ويُجبرك على احترامه كشخص وإنسان أولًا وأخيرًا، وجعله مثال وقدوة لك في التضحية وبذل الجهد والإصرار على النجاح واستغلال كل العوامل المؤدية له.

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