هل يضيع مثل كريستيانو رونالدو؟ .. أزمة وحيدة تعرقل انتقال محمد صلاح إلى الهلال

صفقة محمد صلاح قريبة من الهلال ولكن!..

قبل عامين من الآن.. كان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قريبًا للغاية من الانتقال إلى العملاق السعودي الهلال، باعتراف من رئيس النادي فهد بن نافل.

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لكن.. صدور قرار محلي بـ"حرمان" الهلال من التعاقدات، على خلفية قضية تجديد عقد متوسط الميدان السعودي محمد كنو؛ حوّل صفقة رونالدو في النهاية، إلى الغريم الأزلي النصر.

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الأسطورة البرتغالية انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، بعد الرحيل بـ"التراضي" عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ وبعقد لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

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والآن.. بات الفريق الأول الكرة القدم بنادي الهلال، مهددًا بـ"خسارة" صفقة عالمية جديدة؛ وهذه المرة بسبب موقف صندوق الاستثمارات السعودي، الذي يملك 75% من أسهم الزعيم والثلاثي الكبير النصر والاتحاد والأهلي.

هذه الصفقة؛ هي التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي عقده في 30 يونيو القادم؛ دون التوصل إلى اتفاق للتجديد - حتى الآن -.

ووفقًا للإعلامي الرياضي طارق النوفل عبر برنامج "ملاعب"، مساء يوم الخميس، يوجد اهتمام كبير للغاية من مسؤولي نادي الهلال، بالتعاقد مع صلاح البالغ من العمر 32 سنة.

النوفل كشف عن أن صفقة صلاح، متوقفة على رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الزعيم الهلالي؛ قائلًا: "فور تخلص النادي منه، سيقوم بالتعاقد مع الفرعون المصري".

وحسب عديد المصادر المحلية والعالمية، يريد الهلال التخلص من نيمار بالفعل؛ لكن.. صندوق الاستثمارات السعودي قد يكون لديّه رأيًا آخر؛ بسبب حقوق "التسويق والبث التلفزيوني" لدوري روشن، في البرازيل.

وتأخُر رحيل نيمار؛ قد يؤدي إلى ضياع صفقة محمد صلاح من الهلال - رغم قُربها -؛ خاصة في ظل ضغط إدارة ليفربول للتجديد معه، واهتمام النصر والاتحاد السعوديين بضمه كذلك، إلى جانب وجود أنباء عن رغبة أمريكية بالحصول على توقيعه.