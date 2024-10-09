"الهلال عاقبني وانتقم لنفسي من كريستيانو رونالدو!" .. كوليبالي يتحدث عن سخرية المنافسين وشخصية علي البليهي

ماذا قال خاليدو كوليبالي؟!..

اعترف السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بـ"إعجابه" بالسخرية من الزعيم، قبل المباريات الكبيرة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

كوليبالي البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي؛ حيث توّج بالثلاثية المحلية التاريخية في موسمه الأول، قبل أن يفتتح العام الرياضي الحالي 2024-2025، بالحصول على بطولة كأس السوبر السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كوليبالي في تصريحات مع الإعلامي أحمد العجلان، إن الهتافات الساخرة "هاتوا الهلالي" التي تطلقها جماهير الفرق المنافسة، تزيد من حماس لاعبي الزعيم.



وأضاف المدافع السنغالي: "نشاهد في غرفة ملابس الهلال، فيديوهات جماهير الفرق المنافسة التي تسخر من الفريق؛ فنزداد حماس من أجل الرد على أرضية الملعب".





GOAL

ولم تتوقف اعترافات خاليدو كوليبالي عند ذلك؛ حيث أعلن توقيع إدارة نادي الهلال "عقوبات" شديدة عليه، بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الماضي 2023-2024، والذي توج الفريق الأزرق بلقبه رسميًا، عقب الفوز على النصر.



وكشف كوليبالي عن أن الإدارة الهلالية، خصمت مبالغ كبيرة من راتبه، عقابًا على طرده في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ قائلًا: "الأهم أن الفريق أثبت قوته؛ بتغلبه على النصر رغم النقص العددي".



مواجهة كريستيانو رونالدو.. ونيمار لا يقل عن ميسي



وعلى جانب آخر.. تحدث كوليبالي عن مواجهته للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي ينشط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.



وأشار مدافع نادي الهلال إلى أنه واجه رونالدو كثيرًا، في الملاعب الأوروبية؛ وتحديدًا عندما كان الأسطورة البرتغالية يلعب في صفوف ريال مدريد الإسباني ثم يوفنتوس الإيطالي.



وتابع: "لقد كنت أخسر كثيرًا من رونالدو في أوروبا؛ لكن.. الآن وفي الملاعب السعودية، انتقم لنفسي وأرد كل هذه الهزائم له، بالفوز مع الهلال على فريقه النصر".



وأشاد خاليدو كوليبالي، بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، واصفًا إياه بـ"الساحر" الذي يقدم المتعة في عالم كرة القدم.



واعتبر كوليبالي بأن نيمار لا يقل أبدًا عن كريستيانو رونالدو أو الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي؛ قائلًا: "سأضعه في نفس المستوى معهما".



القائد سالم الدوسري.. والخوف من علي البليهي



ومن ناحية أخرى.. أعرب كوليبالي عن إعجابه الشديد بالنجم الدولي السعودي سالم الدوسري، جناح نادي الهلال، لافتًا إلى أنه قائدهم، والكل يتعاطف معه داخل وخارج الملعب.



واستطرد: "اعرف سالم من قبل قدومي إلى الهلال، إنه يعيش أجمل فترات مسيرته الكروية؛ وهو أكبر دليل على أن السعودية لديها المواهب".



وأخيرًا.. اعترف خاليدو كوليبالي بأنه كان يخشى عدم التفاهم مع النجم الدولي السعودي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، قبل قدومه إلى الفريق الأول لكرة القدم.



لكن بعد التعامل مع البليهي..

أكد كوليبالي على أنه وجده شخصًا لطيفًا جدًا، وأن قوته على أرضية الملعب، لا تعكس أبدًا شخصيته القريبة من اللاعبين في الخارج؛ مختتمًا تصريحاته بالقول: "علي

استضافني للعشاء في المطعم منذ وصولي، وساهم في سرعة تأقلمي".