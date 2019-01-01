هل وصل رونالدو إلى الهدف 700 في مسيرته؟

الدون يسجل في مواجهة لوكسمبورج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تضاربت المصادر بشأن وصول كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والبرتغال، إلى الهدف رقم 700 في مسيرته الرياضية مع الفرق التي لعب لها ومنتخب بلاده.

رونالدو سجل هدفًا أمام لوكسمبورج في تصفيات يورو 2020، التي انتهت بفوز البرتغال 3-0.

وخاض صاروخ ماديرا مسيرة طويلة مع الأندية، منذ بدايته مع سبورتينج لشبونة في 2002، والذي انتقل منه إلى مانشستر يونايتد عام 2003.

وبحسب بعض المصادر، مثل beIN Sport فإن صاحب الكرات الذهبية الخمس لم يصل بعد إلى هذا الرقم وإنما يمتلك 699 هدفًا فقط.

#يورو2020 ⚽️



رونالدو على بعد هدف من تسجيل الهدف رقم 700 له في مسيرته!#EURO2020 pic.twitter.com/VqgZeNLz8c

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 11, 2019

ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت في تقرير لها أنّ هداف ريال مدريد التاريخي قد وصل بالفعل إلى مئويته السابعة.

وفي صيف 2009 بات رونالدو أغلى لاعب في التاريخ آنذاك، بانتقاله إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، والذي صار لاحقاً هدافه التاريخي، قبل أن يحط رحاله في يوفنتوس صيف 2018.