فيديو | "أطفاله صرخوا فرحًا" .. كريستيانو رونالدو يفاجئ عائلته بأول جائزة من يوتيوب بعد 24 ساعة!

يبدو أن قمة اليوتيوب لن تبتعد كثيرًا عن كريستيانو رونالدو..

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، يسير بخطى ثابتة نحو انتزاع القمة بين أصحاب القنوات الأعلى متابعة على منصة (يوتيوب)، وذلك رغم مرور 24 ساعة فقط على فتح قناته الجديدة.

القائد البرتغالي صاحب الكرات الخمس الذهبية، وصاحب الأعلى متابعة عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي، قرر اقتحام عالم (يوتيوب)، وأعلن عن فتح قناته الجديدة باسم (UR Cristiano)، والتي شهدت إقبالًا تاريخيًا تخطى حاجز الـ14 مليون مشترك في أولى 24 ساعة، ليتمكن كريستيانو من حسم دروع الـ100 ألف والمليون والـ10 مليون مشترك في يوم واحد.

وبالفعل، نشر كريستيانو رونالدو مقطع فيديو بعنوان "هدية لعائلتي"، ليفاجئ صغاره باستلام أولى جائزة مقدمة من شركة (يوتيوب)، والتي تتضمن درع المليون مشترك، ليصرخ أطفاله من المفاجأة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعبر قناته على يوتيوب، كشف كريستيانو رونالدو عن حقيقة زواجه من شريكته جورجينا رودريجيز، حيث يرتبط الثنائي معًا منذ عام 2016، وأنجبا طفلين، بجانب 3 أطفال آخرين لرونالدو، ويعيش رونالدو مع عائلته في مدينة الرياض.

ويعتلي MrBeast صدارة القنوات الأكثر متابعة في تاريخ منصة (يوتيوب)، بواقع 311 مليون مشترك، ثم يأتي T-Series في الوصافة بـ272 مليون، وCocomelon في المركز الثالث بـ180 مليون، ولكن يبدو أن رونالدو سيكون له حضور قريبًا في قائمة العشرة الأوائل، حيث تأتي منظمة WWE في المركز العاشر بـ103 مليون مشترك.

ويعد رونالدو، هو الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الكرة الأرضية، بواقع 917 مليون مشترك، فيما تأتي المغنية الأمريكية سيلينا جوميز في المركز الثاني بـ688.2 مليون مشترك، وفق آخر إحصائية خلال شهر أغسطس 2024.