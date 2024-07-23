"موافقة عائلته ضرورية" .. كريستيانو رونالدو يضع شروطه قبل الانضمام إلى معسكر النصر

ترقب كبير للموسم الثالث لرونالدو مع النصر..

اتفق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، على "موعد" انضمامه إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، يقضي إجازة مع عائلته في الوقت الحالي؛ خاصة أنه أنهى موسمه بشكل متأخر، بعد مشاركته مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي استضافتها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أبلغ رونالدو "ناديه"؛ بالانضمام إلى المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي في إسبانيا، مطلع شهر أغسطس القادم.

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الصحيفة كشفت عن أن اللاعب أكد على إمكانية الانضمام للمعسكر النصراوي، قبل هذا الموعد، مع حضوره جزءًا من معسكر العالمي، المقام حاليًا في بلاده البرتغال.

لكن.. كريستيانو رونالدو اشترط موافقة عائلته أولًا، على الانضمام إلى معسكر نادي النصر، قبل شهر أغسطس؛ وذلك من خلال اكتفائهم بفترة الإجازة الصيفية.

جدير بالذكر أن رونالدو فشل في التتويج بأي بطولة رسمية مع نادي النصر، منذ الانضمام إليه في يناير من عام 2023؛ قبل أن يودع النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم أوروبا، مع المنتخب البرتغالي، من دور ربع النهائي.