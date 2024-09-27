"سر هالاند!" .. كواليس مفاجئة في عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد

مسيرة رونالدو مع مانشستر يونايتد انتهت بشكل كارثي..

فجّر النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مفاجأة كبرى عن عودة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى "الشياطين الحمر" مجددًا.

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رونالدو مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في الفترة من 2003 إلى 2009، قبل الرحيل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد ثم يوفنتوس الإيطالي.

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وفي صيف عام 2021.. قرر مانشستر يونايتد "إعادة" الأسطورة البرتغالية مجددًا، من نادي يوفنتوس؛ حيث كان ذلك في عهد المدرب سولشاير.

وعن ذلك يقول سولشاير في كلمته خلال منتدى أوسلو للأعمال، والتي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة: "إعادة رونالدو إلى مانشستر يونايتد، كان خطأ كبيرًا للغاية".

وأشار المدير الفني الإنجليزي إلى أنه هو من تواصل مع كريستيانو رونالدو - وقتها -؛ لإقناعه بالعودة إلى يونايتد، بدلًا من الذهاب إلى الغريم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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واعترف أولى جونار سولشاير بأن الهدف من إعادة رونالدو؛ كان منعه من الذهاب إلى مانشستر سيتي في الأساس، أكثر من حاجة الفريق الفنية لخدماته.

وأضاف سولشاير: "كان هناك اعتقاد داخل نادي مانشستر يونايتد؛ بأنه إذا انضم كريستيانو إلى السيتزنس، سيسجل عدد أهداف أكثر من ما يحرزه النجم النرويجي إرلينج هالاند مع الفريق، في الوقت الحالي".

وكشف أولي سولشاير عن أن رونالدو دمر "وحدة" غرفة ملابس نادي مانشستر يونايتد، فور الانضمام إلى الفريق الأول؛ حيث بدأ يشعر العديد من اللاعبين، بأنهم أقل أهمية.

وكان الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، قد أعلن بأن كريستيانو رونالدو عُرِض عليه بالفعل في صيف 2021، ولكنه رفض التعاقد معه.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بـ"التراضي"، في شهر نوفمبر من عام 2022، قبل الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في يناير 2023.