هذا هو سبب كتلته العضلية الضخمة .. نجم مانشستر يونايتد يكشف كواليس تحول كريستيانو رونالدو!

النجم البرتغالي أخذ الأمور على محمل شخصي!

كشف كوينتون فورتشن نجم مانشستر يونايتد المعتزل عن كواليس تخص التحول الكبير الذي حدث في جسد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الشياطين الحمر السابق والنصر الحالي عندما انضم للنادي الإنجليزي لأول مرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فورتشن لصالح "لايف كازينو جيمز"، حيث أكد خلالها أن رونالدو أراد أن يتحدى الجميع.

وقال فورتشن: "الجميع كان يركل روني والأمر لم يكن مختلفًا مع رونالدو، لكنه جاء من ثقافة وبيئة وطريقة لعب مختلفة، ولم يكن يستطيع فقط أن يسقط على الأرض هنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "يبدو أنه تعلم سريعًا، كنا نضغط عليه ونركله فيسقط أرضًا، لكن بعد شهرين عاد وقد تغير جسده تمامًا، وتعلم أن السقوط هنا لن يكون مفيدًا بالنسبة له، فأصبح عندما يتعرض للركل ويفقد الكرة يعود ويخطفها من جديد بعد ثانيتين فقط".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن فورتشين كان قد رحل عن صفوف مانشستر يونايتد في 2006 وزامل رونالدو لحوالي ثلاث سنوات.