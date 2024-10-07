"اجلبوه بأي ثمن!" .. كواليس حوار كريستيانو رونالدو مع إدارة النصر لضم نجم الدوري الإنجليزي في الشتوية

هل ينجح النصر في ضم اللاعب؟!..

حدد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، أولى طلباته في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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أكثر من مسؤول نصراوي نفى تحكم رونالدو "39 سنة"، في قرارات النادي أو الصفقات التي يتم التعاقد معها؛ مع عدم الإنكار أيضًا، بأنهم يأخذون رأي الأسطورة البرتغالية في كثيرٍ من الأمور، نظرًا لخبرته الكبيرة مع عالم الساحرة المستديرة.

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وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن أن رونالدو طلب من الإدارة النصراوية، التعاقد مع النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن الأسطورة البرتغالية من أشد المعجبين بدي بروينه؛ حيث أخبر مسؤولي العالمي، بأن هذا اللاعب سيحدث ما اسماه بـ"الانقلاب في الدوري السعودي"، إذا تم التعاقد معه بشكل رسمي؛ في إشارة إلى الطفرة الفنية التي سيضيفها للمسابقة بصفة عامة والفريق الأصفر تحديدًا.

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وشدد كريستيانو رونالدو على مجلس إدارة نادي النصر، بضرورة إغراء النجم البلجيكي بأي شكل؛ لإقناعه بالرحيل عن مانشستر سيتي والقدوم إلى الفريق السعودي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأعلنت الصحيفة استعداد النصر، لتقديم مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني إلى مسؤولي النادي الإنجليزي، في يناير القادم؛ لإقناعهم ببيع الـ6 أشهر الأخيرة في عقد كيفين دي بروينه، مع منح اللاعب نفسه، راتبًا أسبوعيًا يُقدر بمليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية الشهيرة أن دي بروينه، لن يضغط على إدارة مانشستر سيتي لـ"الرحيل" في الشتاء القادم؛ على الرغم من أن هذا الراتب الضخم بمثابة الإغراء الحقيقي بالنسبة له.

جدير بالذكر أن دي بروينه يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي، حتى 30 يونيو من عام 2025؛ حيث انضم إلى الفريق في صيف 2015، قادمًا من فولفسبورج الألماني، مسجلًا 103 أهداف وصانعًا 171 آخرين، في 388 مباراة بمختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.