"بكيت بسبب كريستيانو رونالدو وهذه ردة فعله!" .. لاعبة النصر الجديدة تتحدث عن أول مقابلة مع الدون

صفقة كبيرة تنضم لفريق سيدات النصر..

نجح مجلس إدارة النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، في التعاقد مع صفقة كبرى؛ لتدعيم صفوف فريق السيدات الأول لكرة القدم بالنادي.

فريق سيدات النصر بطل الدوري السعودي، والذي يستعد للمشاركة في مسابقة أبطال آسيا، تعاقد مع اللاعبة البرازيلية كاثلين سوزا، قادمة من العملاق الإسباني ريال مدريد.

سوزا وقعت على عقود تربطها بنادي النصر، لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2026، وذلك في إسبانيا؛ حيث يتواجد معسكر فريق الرجال الأول لكرة القدم.

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ونظرًا لتواجدهما معًا في إسبانيا؛ تقابل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، مع اللاعبة البرازيلية، وقاما بالتقاط صورة تذكارية.

وعن ذلك تقول كاثلين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الثلاثاء: "بكيت عندما قابلت الرجل"؛ في إشارة إلى رونالدو.

وأوضحت كاثلين سوزا أن الأسطورة البرتغالية، حرص على إعطائها "منديلًا"، لكي تجفف دموعها، التي سالت بمجرد رؤيته والتقابل معه.

واعترفت لاعبة النصر الجديدة، بإعجابها الشديد بكريستيانو رونالدو، مؤكدة على أن هذا اللاعب الأسطوري تعريف لما يعنيه أن يكون الشخص "رياضيًا".