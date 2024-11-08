فيديو | "قصر بـ100 مليون!" .. سر مفاجئ يحسم مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر

السعودية تعمل على تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر..

لا صوت يعلو على "مصير" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ بالتزامن مع اقترابه من دخول الستة أشهر الأخيرة في عقده.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2023، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد بـ"التراضي"؛ وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025، مقابل رواتب إجمالية تقدر بـ500 مليون يورو تقريبًا.

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وفي الأيام الماضية.. تضاربت الأنباء بشأن تجديد الأسطورة البرتغالية، عقده مع الفريق النصراوي، أو الرحيل بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ سواء لخوض تجربة جديدة، أو لـ"الاعتزال" نهائيًا.

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ومع هذا التضارب.. فجّر سعيد العويران، أسطورة منتخب السعودية ونادي الشباب، مفاجأة من العيار الثقيل؛ قد تكون دليلًا واضحًا على "مستقبل" رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

العويران أعلن في مقطع فيديو، انتشر بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شراء كريستيانو رونالدو "قصرًا" في العاصمة السعودية الرياض، بقيمة 100 مليون ريال.

وقال أسطورة الكرة السعودية: "صديق هو بمثابة الأخ بالنسبة لي، عرض قصره للبيع بقمية 85 مليون ريال.. كريستيانو قام بـ(شرائه) رسميًا بـ100 مليون"، معتبرًا أن هذا دليل واضح أن اللاعب سيجدد عقده مع الفريق النصراوي.

وسجل الأسطورة البرتغالية 68 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 78 مباراة رسمية شارك فيها مع نادي النصر، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ منذ الانضمام إليه في يناير من عام 2023 وحتى الآن.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو لم يتوّج بأي لقب رسمي مع النصر - حتى الآن -، مكتفيًا بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مطلع الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.