فريق عمل ضخم ورفض لمواكبة العصر .. كواليس قناة رونالدو على يوتيوب!

القناة حققت أرقامًا قياسية مخيفة

حققت قناة كريستيانو رونالدو على يوتيوب أرقامًا قياسية منذ انطلاقها في يوليو الماضي، حيث وصلت للمليون مشترك بعد ساعة ونصف فقط، وقد وصل عدد المشتركين حاليًا إلى أكثر من 66 مليون.

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هذا الأمر دفع البعض للتساؤل حول إمكانية امتهان النجم البرتغالي مهنة "يوتيوبر" عقب اعتزاله كرة القدم، لكن توماس فروس، الرئيس التنفيذي لشركة "Dentsu Creative Iberia" المسؤولة عن إدارة القناة نفى ذلك الأمر تمامًا، وذلك بعدما كشف عن وجود فريق عمل مكون من 21 شخصًا يتولى إدارة القناة والعمل عليها، 16 منهم في القناة و5 يتبعون طاقم الإنتاج من شركة "Whisper" البريطانية يتواجدون في الرياض ويعملون على إنشاء المحتوى الخاص باللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال لـ "Digiday" "رونالدو أكبر نجم في العالم باعتقادي، هو الشخص الأكثر شهرة على الكوكب الوحيد الذي نعلم أنه مأهول بالسكان، مما يعني أنه الأشهر في الكون بكامله، ويوتيوب يدرك ذلك تمامًا".

GOAL

أضاف "هدف قناة يوتيوب هي إظهار رونالدو كما لم يره الناس من قبل، يُريد رونالدو أن يُظهر صورته خارج الملعب. هو ليس "يوتيوبر" ولن يكون، هو لاعب كرة قدم ومن ثم سيُصبح رجل أعمال".

من جانبه، وصف بيدرو بينتا مسؤول الإنتاج في يوتيوب لأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط التعاون مع رونالدو بالحلم، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا مجرد البداية لمسيرة ملحمية قادمة.