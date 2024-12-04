"يسجد وضد المخدرات والشذوذ" .. مطالبات للسعودية بالحفاظ على كريستيانو رونالدو رغم تعرضه للشتم والتحريض!

رونالدو يكتب التاريخ في السعودية على المستوى الفردي في انتظار النتائج الجماعية..

أقل من شهر ويدخل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، "الفترة الحرة" من عقده، والتي تسمح له بالتوقيع مع أي فريقٍ آخر، دون العودة إلى إدارة العالمي.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يناير 2023، بعد الرحيل بـ"التراضي" عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025؛ وسط محاولات للتجديد معه، لمدة عام أو اثنين.

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وفي هذا السياق.. طلب الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش من المسؤولين السعوديين، "الإبقاء" على رونالدو في دوري روشن للمحترفين، حتى اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

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الدويش وصف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، كريستيانو رونالدو بـ"أيقونة الالتزام والشغف"؛ فهو يرفض التدخين والمخدرات والكحول والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى أنه ضد الشذوذ والوشوم.

وأضاف الإعلامي والقانوني الرياضي مشيدًا بأخلاق وتصرفات كريستيانو: "يسجد فرحًا بتسجيل الأهداف، ويحترم الصلاة وأوقاتها"؛ على حد قوله.

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وشدد محمد الدويش على أن رونالدو، يشيد بالسعودية وقيادتها وشعبها والحياة فيها، أمام جمهوره الملياري؛ على الرغم من تعرضه لما اسماه بـ"الشتم والتحريض والاستفزاز" من الحكام والخصوم، في محاولة لخطف الأضواء منه.

جدير بالذكر أن رونالدو لم يتوّج بأي لقب رسمي مع النصر - حتى الآن -؛ مكتفيًا بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية"، مطلع الموسم الرياضي الماضي.