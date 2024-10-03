رغم غيابه أكثر من عامين .. إرلينج هالاند ونجوم دوري أبطال أوروبا يفاجئون كريستيانو رونالدو

رونالدو هو الهداف التاريخي للمسابقة الأوروبية الكبرى..

"أول لاعب في دوري أبطال أوروبا يتبادر إلى ذهنك؟!".. سؤال تم طرحه على عددٍ من النجوم العالميين، الذين يشاركون مع فرقهم حاليًا، في أغلى المسابقات بالقارة العجوز.

مسابقة أبطال أوروبا تشهد نظامًا جديدًا، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث يتنافس 36 فريقًا على شكل دوري، يصعد منهم أصحاب المراكز الـ8 الأولى إلى ثمن النهائي، بينما تخوض الأندية التي تحتل التصنيف من 9 إلى 24 "ملحقًا"، لإكمال الثمانية مقاعد المتبقية في نفس الدور.

وفي هذا السياق.. نشر الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو مدته 16 ثانية فقط، يظهر فيه عددًا من نجوم العالم؛ أبرزهم: النرويجي إرلينج هالاند والإنجليزي فيل فودين والبلجيكي كيفين دي بروينه "ثلاثي مانشستر سيتي الإنجليزي"، البرازيلي أليسون بيكر والهولندي فيرجيل فان دايك "ثنائي ليفربول الإنجليزي"، والألماني فلوريان فيرتس "نجم باير ليفركوزن الألماني".

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كل هؤلاء اللاعبين وغيرهم من الذين ظهروا في المقطع، ردوا باسمٍ واحد فقط وبدون أي تردد، عند توجيه السؤال السابق إليهم؛ وهو: "الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو".

رونالدو لعب في دوري أبطال أوروبا، بألوان العديد من الأندية؛ هي: "مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي"، كما خاض الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى "المجموعات"، مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وكان آخر ظهور للأسطورة البرتغالية في أغلى البطولات القارية، بتاريخ 15 مارس 2022؛ عندما خسر مع مانشستر يونايتد (0-1) أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، ليودع من دور الـ16.

وغادر كريستيانو رونالدو الملاعب الأوروبية في أواخر عام 2022؛ ليخوض مغامرة جديدة في مسيرته الكروية، وذلك بانضمامه إلى نادي النصر السعودي رسميًا، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، وبعقد لمدة موسمين ونصف.