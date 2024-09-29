معلومات من إيطاليا .. كريستيانو رونالدو يحسم مصيره مع النصر و2026 السر

الدون يدخل الفترة الحرة في عقده مع العالمي في يناير المقبل..

يبدو أن الأمور تحدث في النصر، وتحركت فكرة تجديد عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو من النية إلى الخطوات العملية خلال الفترة الحالية.

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صاروخ ماديرا مرتبط بعقد مع العالمي يمتد لنهاية الموسم الجاري، بعدما كان قد انضم له في شتاء 2023 في صفقة انتقال حر، إذ فسخ قبلها عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وعلى مدار الأشهر الماضية، خرجت عديد التقارير السعودية تتحدث عن عزم مسؤولي النادي تجديد عقد الدون لموسم آخر -على أقل تقدير-.

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لكن بحسب الصحفي الإيطالي الشهير نيكولا تشيرا، فإن مسؤولي النادي السعودي فتح بالفعل خط التفاوض مع رونالدو، لتمديد عقده، وهي الخطوة التي يتحكم بها طموح البرتغالي.

تشيرا أوضح أن كريس يرغب في المشاركة مع البرتغال في كأس العالم 2026، سعيًا لتحقيق رقمًا تاريخيًا كأول لاعب يشارك في ست نسخ مختلفة من المونديال بعدما خاض نسخ (2006، 2010، 2014، 2018، و2022)، وهو ما قد يقوده لحسم ملف النصر مبكرًا بحثًا عن الاستقرار قبل الحدث العالمي.

يذكر أن رونالدو شارك مع النصر الموسم الجاري في سبع مباريات، سجل خلالها ستة أهداف وصنع اثنين آخرين، ولا يزال محافظًا على توهجه الفردي حتى في تعثرات الفريق جماعيًا.